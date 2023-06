Conference League, verdetto UEFA sulla Juventus: data ‘anticipata‘

Conference League, il verdetto della UEFA sulla Juventus è arrivato. Hanno anticipato la data. Ecco quello che potrebbe succedere

Un cambio di marcia improvviso con una sentenza anticipata e con una questione che ovviamente terrà banco fin quando non ci saranno delle notizie ufficiali. Ma adesso, secondo la Gazzetta dello Sport, dentro la Juventus filtra un poco di ottimismo in merito a quelle che sono le decisioni della UEFA.

In ballo, come sappiamo, c’è la qualificazione alla prossima Conference League, con una società, quella bianconera, che potrebbe essere esclusa. Ma ci sono degli importanti aggiornamenti secondo quanto raccontato dal quotidiano rosa, che svela come potrebbero andare le cose. Con una sentenza, in questo caso, che potrebbe essere anticipata per un motivo: il passo indietro sulla Superlega.

Conference League, il verdetto della UEFA

Il comunicato ufficiale dei giorni scorsi è stato un atto che politicamente è assai importante. Un quasi venirsi incontro con la UEFA per cercare, pure, di affievolire quella che poteva essere – e potrebbe essere, comunque – una decisione pesante. Ma la Juve adesso spera di avere almeno in parte ricucito i rapporti.

Quindi in casa bianconera sperano in un’ammenda o al massimo in un anno di esclusione dalle competizioni europee, ovvero la prossima Conference League. Che sarebbe sì una esclusione, ma nulla di così preoccupante come sarebbe invece potuta essere un anno senza Champions League dopo averla conquistata sul campo. Vabbè che così è successo, ma facendo qualche passo indietro e ricordando quello che si vociferava, con una B quasi imminente, allora meglio così. In tutto questo, infine, una decisione potrebbe anche arrivare nei prossimi giorni, e non come si pensava prima nel momento in cui in Italia i processi erano chiusi. La Juve spera. E forse la Conference è un bene pure sacrificarla.