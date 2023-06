Nuovo accordo con la Juventus: riscatto “condizionato”

Nuovo accordo con la Juventus, i bianconeri stanno iniziando a pianificare quelli che saranno i prossimi colpi.

In questi giorni a tenere banco è il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è tra quelli in assoluto più richiesti. E non è detto che la Juventus decida, seppur a malincuore, di privarsene dopo una stagione e mezza in cui il nativo di Belgrado non è riuscito a confermare le aspettative.

Il giocatore che tutta l’Italia – e non solo – aveva ammirato a Firenze, a Torino non si è mai visto. O meglio, si è visto ma solamente a sprazzi. Colpa anche di una fastidiosa pubalgia che non gli ha permesso di trovare quella continuità che l’avrebbe forse fatto sbloccare definitivamente. Senza gli introiti della Champions League, la Juventus potrebbe vedersi costretta a fare una cessione importante. Ed il primo indiziato è proprio l’ex Fiorentina. I suoi principali estimatori sembrano essere in Germania (Bayern) anche se c’è la possibilità che arrivi un’offerta dalla Premier. Magari da quell’Arsenal che nel gennaio 2022 sembrava disposto a fare follie per accaparrarselo. Ma i bianconeri arrivarono prima di tutti.

Nuovo accordo con la Juventus, per Milik si valuta un nuovo prestito con obbligo di riscatto

La Juventus intanto prova a cautelarsi. E il primo obiettivo adesso si chiama Arek Milik. Il centravanti polacco è appena tornato al Marsiglia al termine del prestito annuale ma la sua volontà sarebbe quella di fare al più presto ritorno a Torino.

Nuovi contatti in giornata tra #Juve e #OM per #Milik: si ragiona su un prestito oneroso superiore al milione con obbligo di riscatto attorno ai 5.5. I francesi, in chiave acquisizione a titolo definitivo, vogliono condizioni semplici 🇵🇱 👉 https://t.co/gGITR2zPGu

📱@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 15, 2023

Nonostante gli infortuni, l’ex Napoli ha segnato 9 gol tra campionato e coppe, partendo spesso dalla panchina. Stando a quanto riporta il giornalista Romeo Agresti, “la base su cui Juve e Marsiglia stanno lavorando, è quella di una nuova cessione dell’attaccante ex Napoli ai piemontesi: prestito oneroso da oltre un milione unito ad un obbligo di riscatto a 5,5 milioni, eccola la proposta della Signora”. La trattativa, insomma, potrebbe decollare da un momento all’altro. E il ritorno di Milik sarebbe un buon punto da cui ripartire.