Calciomercato Juventus, decide Allegri: “Futuro nelle sue mani”

Calciomercato Juventus, adesso il futuro è nelle mani di Allegri. Il mister deciderà come continuare con lui.

Adesso il giocatore è pronto a ritornare dal prestito, da lì in avanti, il futuro sarà nelle mani di Allegri.

Mister Massimiliano Allegri avrà grandi, grandissime responsabilità nella prossima stagione, c’è la voglia di tornare a vincere dopo una stagione decisamente problematica. In un certo senso, adesso, la gestione della rosa sarà sua: soprattutto del valore aggiunto di questa squadra, i giovani.

Cambiaso rientra dal prestito: Allegri deciderà il suo futuro

Andrea Cambiaso rientra dal prestito dal Bologna e la stagione prossima sarà soltanto una decisione del mister. Le volontà potrebbe essere quelle di continuare con lui. Il difensore ha dato dimostrazione di aver il phisique du role per giocare ad alti livelli ma non è nemmeno da escludersi una possibile cessione in caso di acquisti proprio nel settore difensivo.

Come scrivono da ‘Calciomercato.it’, adesso il futuro di Andrea sarà tutto nelle mani di Allegri. Se il mister dovesse decidere di reintegrarlo in squadra, dandogli un posto importante, allora, a quel punto Cambiaso potrebbe essere un valore aggiunto della Juventus della prossima stagione. Tutti in divenire quindi, così come la nuova rosa della squadra bianconera che potrebbe subire modifiche tra i titolari con magari qualche aggiunta di prestigio, tra tutti c’è sempre Sergej Milinkovic-Savic in pole alla lista desideri.