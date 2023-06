Juventus a ritmo di samba: scambio choc verdeoro

Nasce un ipotesi mercato che farebbe contenti tutti, uno scambio che non avrebbe nessun dubbio delle parti.

L’ultima, incredibile, suggestione di mercato potrebbe mettere d’accordo tutti. Si tratterebbe di un colpo sicuro che a questo punto darebbe due giocatori essenziali ai rispettivi club.

Dopo la stagione, appena trascorsa, davvero al di sopra delle aspettative, l’Aston Villa sembra voler fare sul serio per arrivare ad uno dei centrocampisti bianconeri e d’altro canto la Juventus potrebbe chiedere, in cambio, un giocatore seguito da tempo dall’entourage mercato.

Scambio Arthur – Douglas Luiz

Arthur ritornato dal prestito fallimentare col Liverpool, dove non ha praticamente mai giocato anche a causa dell’infortunio riscontrato nell’ormai passata stagione, potrebbe essere messo nuovamente sul mercato. Ad interessarsi al brasiliano ci sarebbe l’Aston Villa che ha grandi ambizioni per la prossima stagione.

Il club inglese, proprio per mettere d’accordo tutti, potrebbe accettare uno scambio per un altro brasiliano che piace alla Juventus: Douglas Luiz. I due club, adesso, starebbero al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione. Douglas Luiz è un profilo che viene seguito dalla Juventus già da diverso tempo e, visto l’interesse di Arthur da parte degli inglesi, i bianconeri potrebbero sfruttare questo clamoroso assist per proporre uno scambio tra le parti. Avremo ulteriori aggiornati non appena il mercato sarà nel vivo delle sue trattative. Certamente questa operazione sarebbe ben vista da entrambe le parti, aspettiamo, dunque, un verdetto non appena sarà possibile.