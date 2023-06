La Juventus riparte da Bremer ma occhio alla Premier: servono 50 milioni

Gleison Bremer è uno dei perni per la ripartenza della Juventus che, però, non esclude la sua cessione: servono 50 milioni di euro

La Juventus vuole ricostruire la difesa ripartendo da Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è arrivato in bianconero nell’ultima sessione estiva di calciomercato, dopo un lungo testa a testa con l’Inter.

Bremer ha cambiato sponda di Torino, facendo un grande salto in termini di realtà e pressioni. All’inizio ha sofferto l’impatto con la maglia della Juventus ma col tempo è riuscito a prendere le redini della difesa, sfruttando l’esperienza di un veterano come Danilo, suo connazionale. Il classe ’97 ha chiuso la stagione con 5 gol stagionali, realizzati tra campionato e Coppa Italia e un rendimento in crescita. La Juventus lo valuta 50 milioni di euro, di fatto la stessa cifra che ha sborsato per prelevarlo da Torino un anno fa. La ‘Vecchia Signora’ non vorrebbe venderlo, visto l’investimento fatto fino al 2027, nell’ottica di un giocatore che potrebbe diventare il pilastro difensivo del club per tanti anni.

Servono 50 milioni per Bremer: la Juventus non esclude la cessione

Il calciomercato, però, può portare costantemente a colpi di scena e quindi anche per Bremer le porte non sono del tutto chiuse.

Qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile dalla Premier League, la Juventus sarebbe costretta a valutarla attentamente. Diversi club inglesi già durante la scorsa sessione di mercato estivo avevano manifestato il loro interesse nei confronti di Bremer, prima dell’irruzione della Juventus. Alla luce di questo pregresso, non è escluso che alcune squadre si facciano sotto. Una di queste potrebbe essere il Chelsea che discuterà con l’Inter della possibile cessione di Kalidou Koulibaly. Nessun calciatore è più incedibile nel calcio di oggi, di conseguenza anche per Bremer niente è da escludere. I bianconeri hanno seguito a lungo Evan Ndicka ma alla fine è arrivata prima la Roma che lo ha prelevato a parametro zero dall’Eintracht Francoforte proprio nelle ultime ore. Negli ultimi tempi la Juventus sta sondando il terreno anche Pau Torres, difensore spagnolo del Villarreal che potrebbe diventare un obiettivo concreto per la difesa. Bremer rimane attualmente un punto fermo ma occhio al possibile ritorno di fiamma con la Premier League.