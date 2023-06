Ultim’ora Juventus: lo scambio è clamoroso

Guardare al calciomercato è doveroso adesso per una Juventus che vuole tornare al più presto a lottare per obiettivi importanti.

La missione principale della dirigenza è quella di cancellare al più presto l’ultima stagione, che per i tifosi bianconeri è stata senz’altro avara di soddisfazioni. Nessun trofeo nuovo da esporre in bacheca e un settimo posto che è valso l’accesso “solo” alla prossima edizione della Conference League.

La mancata partecipazione alla Champions, dovuta alla penalizzazione di 10 punti subita, inevitabilmente condizionerà il mercato della Juventus. Perché in bilancio mancheranno gli introiti derivanti dalla partecipazione al torneo internazionale più importante. Ciò non toglie che nelle prossime settimane il club dovrà comunque essere protagonista nella sessione estiva dei trasferimenti. Perché a Torino dovranno arrivare dei nuovi innesti in tutte le zone del campo, recuperando un tesoretto dalle cessioni che ci saranno. I tifosi insomma aspettano novità a breve per poter nuovamente sognare in grande.

Juventus, Zaniolo può arrivare: McKennie va in Turchia?

L’intenzione della Juventus è quella di voler puntare sulla linea verde. Non solo per cercare di contenere le spese, ma anche per cercare di creare un gruppo che possa crescere insieme e cementarsi nel corso degli anni. Con tanti elementi italiani come “base”. Ecco perché è tornato di moda il nome di Niccolò Zaniolo.

L’attaccante è in forza al Galatasaray dallo scorso mese di gennaio, quando ha lasciato la Roma. La sua esperienza con i giallorossi di Istanbul però potrebbe presto concludersi, visto l’interesse della Juventus. In Turchia sono sicuri che i bianconeri sarebbero pronti a pianificare uno scambio con il Galatasaray proprio per portare Zaniolo a Torino. In cambio in Turchia potrebbe andare McKennie, che dopo la retrocessione con il Leeds tornerà alla base. Ma l’americano sarebbe solo di passaggio. Vedremo dunque se l’affare decollerà o meno.