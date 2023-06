Nuovo DS Juventus, clamoroso ritorno: manca solo l’ufficialità

Nuovo DS Juventus, terminata l’esperienza in Toscana si prepara a far ritorno a Torino: si occuperà anche dei prestiti.

Separati in casa. Sarebbe questa, secondo le indiscrezioni che in questi giorni provengono da Napoli, la situazione tra Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis. L’attuale direttore sportivo del club partenopeo ritiene terminata la sua esperienza alle falde del Vesuvio ma il presidente vorrebbe trattenerlo per un altro anno, fino alla fine del suo contratto.

In effetti Giuntoli è legato fino al 2024 alla società che è appena tornata a fregiarsi del titolo di campione d’Italia. E De Laurentiis non ha intenzione di liberarlo prima della naturale scadenza. Corre voce che il diesse azzurro non abbia avuto alcuna voce in capitolo nella scelta del nuovo allenatore del Napoli. Da ieri, infatti, il club ha ufficializzato il nome dell’erede di Luciano Spalletti: Rudi Garcia. Il tecnico francese, che ha già allenato in Italia – nello scorso decennio fu per un paio di stagioni al timone della Roma – raccoglierà un’eredità pesantissima, visto che non sarà scontato ripetersi e rivincere il tricolore.

Nuovo DS Juventus, riecco Claudio Chiellini

E Giuntoli? La sensazione è che tutto possa ancora succedere. L’offerta della Juventus, del resto, è ancora lì sul tavolo. E il dirigente toscano farà di tutto per risolvere la questione.

Claudio #Chiellini torna alla #Juventus. Manca solo l’ufficialità: sarà il direttore della #NetxGen, ma si occuperà anche dei prestiti. La firma nei prossimi giorni. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) June 16, 2023

Che potrebbe presto diventare “scomoda”. Il Napoli, infatti, avrà bisogno di fare mercato e Giuntoli, nonostante sia sotto contratto, potrebbe non essere la persona giusta. Tutto ancora in bilico, dunque. Nel frattempo la Juventus aspetta. E nei prossimi giorni ufficializzerà una nuova mossa. Vale a dire il ritorno in società di Claudio Chiellini, fratello di Giorgio, reduce dall’esperienza al Pisa. Come svela il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, sarà il direttore della Nex Gen ma si occuperà anche dei prestiti.