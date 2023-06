Incubo fallimento del club, UFFICIALE: salta l’iscrizione al campionato

Adesso il club rischia di non iscriverci al campionato, tutt i dettagli sono stati svelati: ecco cosa succederà.

Come confermato, dalla notizia di ‘Tuttosport’, “Il Pordenone non iscriverà la squadra al prossimo campionato di Serie C”.

Così, infatti, viene scritto direttamente dal quotidiano sportivo: “Il 20 giugno, giorno della scadenza per mettere il proprio nome nella casella apposita della Lega, i neroverdi non saranno tra le formazioni a presentare la domanda”.

“Una situazione societaria difficile dopo l’istanza fallimentare emessa dal Tribunale di Pordenone e con il club al lavoro con gli avvocati per provare a congelare e tardare la sentenza. La volontà della società è quella di provare a sistemarsi e cercare di iscrivere la formazione tra i dilettanti”.

“Non solo il Messina, come ha comunicato il presidente Sciotto, ma anche il Pordenone dunque, dopo aver lottato nei playoff di Serie C per la promozione, dovrà dire addio al professionismo per la prossima stagione”. È poi arrivato anche il comunicato ufficiale del club Pordenone: “Il Pordenone Calcio vuole continuare la sua storia sportiva, mantenere il proprio nome e marchio. Lo studio dell’avvocato Roberto Casucci in queste ore ha presentato al Tribunale di Pordenone i documenti e la relazione che potrebbero permettere al giudice di sospendere l’istanza di fallimento per 60 giorni, periodo nel quale avviare le azioni indicate nella relazione stessa. La Società si è posta come primo obiettivo la tutela più importante: la continuità sportiva, del Settore giovanile e femminile, al di là del campionato di militanza della Prima squadra. In quest’ultimo mese gli sforzi del Club e della proprietà, anche con l’ingresso di un nuovo socio, sono stati massimi per trovare la miglior soluzione per mantenere un bene inestimabile per la comunità”.