Acconto per Milinkovic Savic, la Juve li gabba tutti: scambio lampo per il sì

Calciomercato Juventus, al momento l’offerta unica per il Sergente è arrivata dai bianconeri. Si tratta con la Lazio per il colpaccio

Milinkovic Savic è nel mirino della Juventus da un poco di tempo e la sensazione in questo momento è che la società bianconera stia facendo di tutto, finalmente, per portarlo a Torino. Il tavolo delle trattative con Lotito è aperto, e ovviamente l’intreccio di mercato potrebbe riguardare anche Pellegrini.

Partiamo dall’esterno mancino, quindi, che i biancocelesti hanno in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Una cifra che però il massimo dirigente laziale vorrebbe rivedere al ribasso. E in questo caso ovviamente si apre la questione Milinkovic, che ormai ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza la prossima estate e che dalle parti di Formello valutano 30milioni di euro. I bianconeri ancora non si sono spinti oltre i 25milioni – almeno stando alle informazioni che sono riportate questa mattina da Il Messaggero – ma sono gli unici che hanno presentato un’offerta ufficiosa. Milan e Inter, ad esempio, per ora si sono mosse con degli abboccamenti e niente di più.

In questa operazione, comunque, la sensazione è che alla fine, la differenza, la farà la volontà del giocatore. E la Juve, magari, potrebbe pure contare sul fatto che a Torino c’è il fratello di Milinkovic Savic, portiere dei granata. Il centrocampista della Lazio potrebbe essere pure stuzzicato dall’idea di giocare nella stessa città, con maglie diverse ovviamente. I bianconeri possono forse sperare anche in questo.