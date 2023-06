Arriva il doppio sì: 15 milioni per il nuovo esterno della Juve

Rumors, voci e attesa di annunci. In queste settimane i tifosi della Juventus si aspettano delle grandi novità dalla loro squadra del cuore.

La stagione ormai è andata in archivio, i bianconeri sono arrivati settimi in campionato e non hanno portato a casa nessun trofeo. Si parteciperà alla prossima edizione della Conference League. Ora però è arrivato il momento di voltare pagina. E di pianificare nuovi trionfi futuri.

La società sa bene che nel corso della prossima sessione di calciomercato estivo dovrà effettuare degli investimenti importanti per rinnovare la rosa. Solo in questo modo si potrà essere competitivi su tutti i fronti sui quali si verrà chiamati in causa. I tifosi insomma aspettano novità e nelle prossime settimane senz’altro saranno resi noti i nuovi volti della Juventus. Con tanti rumors che nel frattempo affollano le discussioni degli appassionati di calcio.

Juventus, obiettivo Castagne dal Leicester per la fascia destra

La Juventus ha già individuato ovviamente le sue priorità tra gli acquisti. E tra queste sembrano esserci gli arrivi di nuovi esterni difensivi che abbiano tecnica e “gamba”. Elementi in grado di fare bene sia la fase difensiva che quella offensiva. A sinistra il nome caldo è tornato ad essere quello di Parisi dell’Empoli, a destra invece si starebbe guardando in Inghilterra.

Come infatti ha rivelato Sky Sport, ci sarebbe una trattativa in corso con il Leicester per Castagne, laterale destro che in Italia è già conosciuto molto bene per i suoi trascorsi con l’Atalanta. Le Foxes sono state retrocesse dalla Premier League e sono pronte a lasciar partire il classe 1997 per una cifra di 15 milioni di euro. La Juventus, dal canto suo, starebbe cercando di abbassare questa somma. Una trattativa comunque già in atto e che potrebbe avere alte probabilità di riuscita nel corso dei prossimi giorni.