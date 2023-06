Calciomercato Juventus, Zakaria pedina di scambio: maxi affare in A

Calciomercato Juventus, il centrocampista svizzero potrebbe essere utilizzato come contropartita: ecco a chi interessa.

Non l’hanno mai detto apertamente, ma le indicazioni sono quelle. Nella sessione estiva di calciomercato che sta per aprire i battenti la Juventus acquisterà solamente se prima riuscirà a cedere. In primis gli esuberi.

Poi potrebbe essere necessario anche privarsi di qualche pezzo pregiato, se consideriamo che nelle casse del club quest’anno non pioveranno i ricchi introiti che garantisce una competizione come la Champions League. Un colpo importante in uscita i bianconeri l’hanno messo a segno nella giornata di ieri. Il Tottenham, che in un primo momento era apparso riluttante a riguardo, ha deciso di riscattare Dejan Kulusevski. L’esterno svedese, ceduto temporaneamente al club londinese a gennaio 2022, ora è tutto degli Spurs. Un affare che assicurerà circa 30 milioni alla Juventus. Ora non resta che provare a piazzare gli altri giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti e che non rientrano più nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Tra questi c’è anche Denis Zakaria, che un anno e mezzo fa la Signora acquistò dal Borussia Monchengladbach.

Calciomercato Juventus, Zakaria alla Lazio per arrivare a Milinkovic-Savic

Il roccioso centrocampista svizzero doveva essere un valore aggiunto. Ed invece nelle poche partite in cui ha giocato – esordio a parte, visto che debuttò con un gol contro il Verona – non è riuscito ad incidere. E non l’ha fatto neppure al Chelsea.

Lo scorso gennaio Zakaria aveva accettato di andare in prestito ai Blues, con l’obiettivo di restarci. Ma le cose, anche a Londra, non sono andate per il verso giusto. Il suo futuro potrebbe essere in Bundesliga, dove ha lasciato un buon ricordo. Oppure essere usato come contropartita. Stando a quanto riporta Repubblica, la Juventus sta pensando di proporlo alla Lazio di Maurizio Sarri, in cerca di uno con le sue caratteristiche, per arrivare al grande sogno che si chiama Sergej Milinkovic-Savic.