Colpaccio dal Chelsea: la Juventus ha già dimenticato Vlahovic

Il calciomercato della Juventus continua ad essere uno degli argomenti principali dei quali si sta discutendo in casa bianconera.

Il tempo in fondo, anche se sembra molto, è poco. Perché tra qualche settimana si ripartirà con i ritiri estivi e gli allenatori vorrebbero avere a disposizione la rosa al completo il più presto possibile per lavorare sul campo con i loro ragazzi. Anche la Juventus è al lavoro da tempo per cancellare l’ultima opaca stagione.

Stagione che non ha portato alcun trofeo e nemmeno la tanto sospirata qualificazione alla prossima Champions League, anche se sul campo gli uomini di Allegri quel traguardo l’avrebbero conquistato se non ci fosse stata la penalizzazione. Ora comunque è il momento di voltare pagina e i tifosi dal prossimo mercato si attendono tanti volti nuovi. Investimenti mirati fa fare pur senza i soldi che si sarebbero incassati dalla partecipazione alla Champions.

Juventus, Casadei il futuro: contatti con il Chelsea

In casa bianconera si sta parlando molto della possibilità di cedere eventualmente un big per fare cassa. Solo se, ovviamente, arriveranno delle offerte alle quali sarebbe complicato dire di no. E il maggiore indiziato continua a rimanere Dusan Vlahovic, nel mirino di alcune big europee con ampia disponibilità economica.

La Juventus si dovrebbe poi cautelare con l’arrivo di un nuovo centravanti, e non sarebbe facile trovarlo. Ma nel frattempo, proseguendo nell’idea di avere una squadra giovane, ha sondato il terreno – come ha scritto il giornalista Alfredo Pedullà – con un giocatore che i gol, nel mondiale under 20, ha dimostrato di saperli fare. Stiamo parlando di Cesare Casadei, centrocampista offensivo del Chelsea che nell’ultimo semestre ha giocato con il Reading. La vetrina dell’ultimo mondiale, come detto, lo ha messo in mostra e i bianconeri stanno sondando la disponibilità per un eventuale affare con i blues.