Né rinnovo né incontro: Chiesa-Juventus, l’hanno fatto di nuovo

Calciomercato Juventus, nessun rinnovo e nemmeno un incontro. Insomma, niente di niente. Ecco quello che realmente è successo con Chiesa

Nella giornata di ieri la notizia principale che ha sconvolto il mondo Juventus è stata quella di una richiesta di Federico Chiesa, che per rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 avrebbe bussato alla porta del club e chiedendo 8 milioni di euro a stagione.

Una cifra importante, senza dubbio, che forse l’esterno d’attacco che i bianconeri hanno preso dalla Fiorentina meriterebbe pure per quello che potrebbe dare. Ma questa notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno in questi giorni che già sono abbastanza nuvolosi dentro la Vecchia Signora, ha di fatto alimentato ulteriori polemiche. Perché Chiesa, non ha reso al massimo in questa annata maledetta, sia per lui sia per il club. E non sembrava proprio essere il momento di avanzare delle richieste economiche così importanti. Insomma, un poco fuori luogo.

Calciomercato Juventus, la verità su Chiesa

A cercare di fare un poco di chiarezza su Chiesa, comunque, ci ha pensato il giornalista Marcello Chirico, che attraverso il proprio profilo Twitter ha riscritto praticamente la vicenda.

“Fali Ramadani, procuratore di Chiesa, per ora non ha programmato incontri con la dirigenza della Juventus e neppure avanzato richieste di aumento dell’ingaggio per il suo assistito”. Insomma non c’è stato nulla a quanto pare e nessuno ha chiesto 8 milioni. Onestamente, conoscendo il giocatore sembrava difficile che, di punto in bianco e quando ancora mancano due anni alla scadenza del contratto, si sarebbe potuto presentare in questo modo davanti ai dirigenti. Un’altra volta quindi esce fuori una notizia destabilizzante per il mondo bianconero. Sì, destabilizzante, perché Chiesa nonostante sia comunque sul mercato – così come tutti i suoi compagni – è un beniamino. Coccolato e aspettato dopo il grave infortunio. Da tutti.