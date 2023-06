‘Pacchetto’ Juventus, prendere o lasciare: via per 120 milioni

Calciomercato Juventus, il pacchetto bianconero prevede una doppia uscita che regalerebbe 120milioni di euro mettendo subito i conti a posto. Ma ne basta uno

Aggiustare i conti: forse è questo l’obiettivo principale della Juventus in questo momento. Ed ecco perché nessuno è sicuro di rimanere dentro la Continassa la prossima stagione. Nemmeno Vlahovic e nemmeno Chiesa. Insomma, anche i big potrebbero partire.

Di certo le offerte per loro non mancano e non mancheranno. Soprattutto, a dire il vero, per il centravanti serbo che il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino. La Juve vuole 80milioni di euro per cederlo – spiega il Corriere della Sera – e sotto quella cifra non si schioda nessuno. E i tedeschi a quanto pare potrebbero pure essere propensi a metterla sul piatto. In questo modo la società del presidente Ferrero aggiusterebbe in un colpo solo tutti i conti societari. E sarebbe (con un enorme sacrificio, comunque) un grande colpo.

Calciomercato Juventus, il pacchetto prevede anche Chiesa

Un altro che sicuramente ha mercato è Federico Chiesa. Il prezzo del suo cartellino dopo l’infortunio e dopo una seconda parte di stagione, quella che ha giocato, è sceso a 40milioni di euro. Di offerte per lui ne potrebbero arrivare dalla Premier League e anche queste ovviamente verranno prese in considerazione dalla Vecchia Signora.

Quindi, con due addii 120milioni di euro. Questo potrebbe essere un obiettivo concreto e da perseguire, ma senza dubbio due partenze di questo calibro metterebbero in difficoltà Allegri. La sensazione, comunque, è che davvero Vlahovic sia destinato alla cessione anche perché a Torino non è quasi mai riuscito ad essere determinante come lo era a Firenze. Davanti a delle offerte del genere è difficile resistere per tutti, figuriamoci per un club che, come sappiamo benissimo, ha bisogno per forza di cose di cedere.