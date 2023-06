Vlahovic-Juventus, indizio bomba sull’addio: cifre ufficiali

Vlahovic, ecco dove giocherà il centravanti serbo. Tra tante voci affidiamoci ai numeri che non sbagliano mai.

Dusan Vlahovic e quell’enorme mistero bianconero. Attorno al numero nove serbo ruotano pensieri e speranze dei dirigenti bianconeri alla ricerca dei denari necessari per approntare una campagna acquisti soddisfacente.

Per la Juventus sarà una sessione di mercato complessa dal momento che la priorità dovrà essere data alle cessioni. Dusan Vlahovic rappresenta, in questo momento, il primo nome nella lista dei partenti dal momento che la sua reputazione internazionale sembra non aver risentito minimamente della stagione amara che il numero nove bianconero ha appena trascorso. A complicare il quadro vi è anche la presenza della pubalgia che ha pesantemente condizionato il rendimento dell’ex giocatore della Fiorentina.

Al recente raduno della nazionale serba il fastidio si è ripresentato e il fattore fisico potrebbe anche complicare un’eventuale trattativa. La Juventus sembra ormai aver deciso che dovrà essere il centravanti serbo l’inevitabile sacrificio da affrontare per poter far respirare un bilancio in difficoltà e avere risorse per qualche operazione in entrata. Diversi grandi club europei stanno monitorando la situazione di Dusan Vlahovic. La Juventus, dal canto suo, ha le idee chiare in proposito.

Il centravanti serbo non si muoverà da Torino per un’offerta inferiore agli 80 milioni di euro.

Vlahovic, ecco dove giocherà

Il prezzo sembra non spaventare i club che inseguono il numero nove bianconero. Quali sono i club europei che hanno messo il centravanti serbo al primo posto nella lista della loro spesa?

I nomi sono altisonanti. Club prestigiosi e tutti in grado di accontentare l’importante richiesta economica della Juventus. A partire dal Chelsea. Il club londinese ha vissuto una stagione assolutamente negativa a fronte di una ricchissima campagna acquisti e Dusan Vlahovic rappresenta un profilo molto apprezzato dal nuovo tecnico dei Blues, Mauricio Pochettino. I neocampioni di Germania del Bayern Monaco poi seguono il centravanti serbo fin dai tempi della Fiorentina. Il numero nove bianconero rappresenta la prima alternativa all’obiettivo numero uno bavarese, ovvero Harry Kane. Il Manchester United, fresco di passaggio alla ricchissima proprietà araba, è l’altra opzione per il centravanti bianconero.

Alla domanda dove giocherà la prossima stagione Dusan Vlahovic, ha risposto GoldBet, con le quote dedicate agli scommettitori. Numeri che sanno leggere le situazioni meglio degli esperti di mercato. E allora diamoli questi numeri riguardanti la prossima destinazione di Dusan Vlahovic. Il Bayern Monaco è il club che risulta favorito con una quota pari a 3.25, mentre il Chelsea è dato a 4.00. Il Manchester United, invece, ha una quotazione pari a 6.00. L’1.75 assegnato alla Juventus sembra quasi un messaggio di speranza per i tifosi bianconeri che sperano ancora che il centravanti serbo non lasci la Juventus.