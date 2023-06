Calciomercato Juve, Miretti via: lotterà per la salvezza in Serie A

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus e il mercato in uscita. Stanno vendendo Fabio Miretti: ecco tutti i dettagli riguardo questa cessione.

Nell’idea di rinnovamento della rosa della Juventus, i bianconeri dovranno fare i conti anche con qualche assenza. Il prossimo direttore sportivo dovrà recuperare almeno 80 milioni di euro dal prossimo calciomercato in uscita. Oltre ai big, come Vlahovic o Chiesa, in uscita ci sono anche tanti altri giocatori come Fabio Miretti che in caso di offerta importante può fare le valigie e lasciare la Juventus. Nelle ultime ore il giocatore è stato accostato ad una delle rivelazioni dell’ultima Serie A.

Una prospettiva diversa per Fabio Miretti, una delle piacevoli scoperte dell’ultima stagione della Juventus. Il centrocampista classe 2003 ha trovato molto spazio nel corso dell’anno a causa di vari infortuni che hanno aperto le strade a lui e Fagioli. In totale ha raggiunto quota 40 presenze tra campionato e coppe con tre assist all’attivo. Numeri importanti per il giocatore che è considerato una delle giovani promesse del calcio italiano. Ecco perché non sarà facile per la Juventus privarsi di lui anche se davanti ad una buona proposta il club bianconero potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere Miretti anche in Serie A. C’è una squadra che vorrebbe acquistarlo nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023, ecco svelati tutti i dettagli.

Ultime notizie calciomercato Juventus: stanno prendendo Miretti, nuova chance in Serie A per il giovane centrocampista

E occhio a fare il punto della situazione riguardo il futuro di Miretti. Ecco svelati tutti i dettagli relativi al destino del giovane centrocampista della Juventus.

Tra le società in pole per prendere Miretti nel prossimo calciomercato c’è anche la Salernitana. Il club granata è pronto ad investire tanti soldi per portare alla corte di Paulo Sousa il centrocampista della Juventus. I bianconeri, davanti ad una proposta di almeno 15 milioni di euro, sarebbero disposti a cederlo senza problemi. La Vecchia Signora dovrà recuperare, nella prossima sessione di mercato, almeno 80 milioni di euro che arriveranno dalle cessioni di vari giocatori. Miretti può essere uno dei giocatori sacrificati dalla Juventus con la dirigenza pronta ad investire su altri prodotti del vivaio bianconero e a fare plusvalenza sul classe 2003 che nell’ultima stagione in bianconero è sceso in campo ben 40 volte.