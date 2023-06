Calciomercato Juventus: rinnovo o addio, la decisione di Cuadrado

Juan Cuadrado ha comunicato alla Juventus la sua decisione riguardo il rinnovo di contratto. Ecco svelati tutti i dettagli.

Ci sono dei colpi di scena riguardo questa trattativa di mercato per il rinnovo di contratto tra la Juventus e Juan Cuadrado. Nell’incontro andato in scena a Milano, qualche giorno fa tra il ds Manna ed Allegri, è stato affrontato anche questo tema relativo ai prolungamenti di Cuadrado e Rabiot. Ecco la decisione del colombiano in merito alla permanenza in bianconero anche per la prossima stagione del giocatore che è uno dei fedelissimi del mister.

Arrivano nuovi aggiornamenti di calciomercato sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Juan Cuadrado con la Juventus. Ecco le ultimissime notizie su questa situazione che sta tenendo in bilico il club bianconero. Nelle ultime ore è arrivata la comunicazione da parte del colombiano che ha preso una decisione importante riguardo il suo destino alla Vecchia Signora. I numeri di questa stagione hanno confermato il rendimento altalenante del colombiano che è stato utilizzato ben 31 volte in campionato con 1 gol e 3 assist. A 35 anni può ancora dire tanto in Serie A, ecco l’annuncio riguardo il suo futuro.

Ultime notizie calciomercato Juventus: svolta Cuadrado

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, alla fine Juan Cuadrado non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2023. Il colombiano andrà via dall’Italia e non accetterà la proposta di rinnovo della Juventus che ha offerto delle cifre inferiori rispetto al passato.

Nonostante le ultime indiscrezioni, ad oggi Juan Cuadrado non rinnoverà con la Juventus. La nuova dirigenza ha fatto una proposta a ribasso, al di sotto delle aspettative del calciatore che ha deciso di non proseguire la sua esperienza in bianconero. Alla base di questa decisione anche la mancata qualificazione alla prossima Champions League che ha inciso sulla scelta del club. Adesso quale sarà il futuro di Cuadrado? Il giocatore Juventus – il cui contratto sta per scadere – ha alcune opzioni sul tavolo, specialmente dall’Arabia Saudita. Nei mesi scorsi il suo nome è stato accostato anche al Fenerbahce ma ad oggi non ci sono conferme riguardo il suo approdo in Turchia. Si attende solo il saluto ufficiale che la Juventus riserverà al giocatore