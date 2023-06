Napoli-Juventus, piovono regali: affare a sorpresa da 45 milioni di euro

Il calciomercato della Juventus è diventato in queste settimane l’argomento cruciale di discussione tra i tifosi bianconeri.

Ormai la stagione del calcio giocato è di fatto conclusa, lo sguardo per i bianconeri non deve essere più rivolto al passato ma al futuro. C’è tanta voglia di cancellare il settimo posto dell’ultimo posto e la mancata conquista del piazzamento Champions, la squadra vuole tornare a regalare sogni alla propria tifoseria.

Questo lo sa bene la dirigenza, che adesso deve lavorare sodo per continuare nel percorso di rinnovamento della squadra. C’è la necessità anche di tenere in ordine i conti, vietato fare spese folli. Ma grazie a delle cessioni importanti (come quella ufficiale di Kulusevski al Tottenham per 30 milioni) si potrà recuperare un tesoretto da investire altrove. Per far sì che a Torino possano arrivano volti nuovi in tutte le zone del campo.

Juventus, anche Todibo sulla lista degli obiettivi

Attenzione massima in casa bianconera per quel che potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane. Giorno dopo giorno ci si avvicinerà sempre di più al momento del ritiro estivo e arriveranno i primi rinforzi ufficiali. La Juventus ne ha bisogno praticamente in tutte le zone del campo, considerando anche i giocatori che sono in partenza.

In Spagna “Mundo Deportivo” scrive come ci siano anche Napoli e Juventus nella lista delle squadre interessate al difensore centrale Todibo. Il calciatore è stato ceduto dal Barcellona al Nizza per una somma bassa, circa 8.5 milioni di euro. In Francia il difensore si è rilanciato alla grande, disputando una eccellente stagione che ne ha fatto lievitare il prezzo fino a ben 45 milioni di euro. Chi lo vorrà insomma dovrà fare un investimento importante. Il Barcellona è molto interessato alla vicenda perché riceverà, come da clausola contrattuale, il 20% della futura rivendita del Nizza.