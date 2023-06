Fa tutto la Juventus: via libera, 50 milioni

Per la Juventus è iniziato il momento di serrare i tempi e mettere a segno i primi colpi in vista della prossima stagione calcistica.

Il passato è ormai alle spalle. Certo, non giocare la prossima edizione della Champions League non è il massimo per una squadra ambiziosa come quella di Allegri. Mancheranno all’appello anche risorse economiche non indifferenti legate alla partecipazione del torneo. Ma ora bisogna solo guardare avanti e a come fare per tornare a vincere.

La dirigenza ormai da tempo è al lavoro per rinnovare la squadra. Nel corso delle prossime settimane ci saranno diverse partenze e dunque ci sarà la necessità di sostituire al meglio chi andrà via. Rinforzi attesi in tutte le zone del campo per far sì che la Juventus possa tornare ad essere competitiva su più fronti. I tifosi dunque sperano che la società sappia mettere i tasselli giusti al posto giusto per aprire un nuovo ciclo.

Juventus-Vazquez: l’affare può decollare, ecco perché

La società è intenzionata a fare diversi cambiamenti soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne difensive, considerando anche le partenze che ci saranno. Dunque sia a destra che a sinistra sono attesi dei volti nuovi, elementi giovani ma magari anche calciatori di provata esperienza internazionale.

Uno di questi è Lucas Vazquez, classe 1991 in forza al Real Madrid. Elemento che però potrebbe lasciare la Spagna, tentato proprio dalle avances della Juventus che è pronta ad affidargli un ruolo importante per i prossimi anni, come scrive “El Nacional.cat”. Il suo contratto scadrà nel 2024 e le richieste del Real non potranno essere esose. E che l’affare possa decollare lo “conferma” anche il fatto che il Real ha già stanziato 50 milioni di euro per arrivare al suo sostituto, individuato in Frimpong. Vazquez è un elemento duttile che Allegri potrebbe utilizzare senz’altro in più zone del campo.