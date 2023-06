Calciomercato Juventus, affare fatto: ritorna in bianconero

Calciomercato Juventus, il promettente calciatore è stato controriscattato: la società vuole puntare su di lui.

In parecchi, tra i tifosi della Juventus, continuano a domandarsi cosa stia bollendo in questo momento in pentola. Cosa stiano “cucinando” i dirigenti bianconeri dopo una stagione così tormentata, che ha inevitabilmente lasciato il segno. Tanto nei giocatori e nell’allenatore quanto nella società. La verità è che ancora si muove molto poco, visto che non si sa ancora, per esempio, se la Signora potrà giocare o meno le coppe europee.

I rumors di mercato raccontano di una Juve che è attiva sul fronte delle cessioni ma anche su quello dei rinnovi. Si continua a parlare della situazione di Juan Cuadrado, che potrebbe restare a Torino un altro anno. Ma sul tavolo del direttore sportivo Giovanni Manna – recentemente promosso dalla Next Gen dopo le difficoltà riscontrate nella trattativa per l’attuale ds del Napoli Cristiano Giuntoli – c’è la questione esuberi. La Juve nei giorni scorsi ha già messo a segno un colpo in uscita, uno di quello importanti, considerato che il riscatto di Dejan Kulusevski da parte del Tottenham significa poter contare su 30 milioni di euro, in arrivo dagli Spurs per l’esterno svedese, a Londra ormai da gennaio 2022.

Calciomercato Juventus, controriscattato Motta

La notizia odierna relativa al mercato bianconero l’ha appena data Gianluca Di Marzio, il noto esperto di calciomercato di Sky Sport. La Juventus, infatti, ha esercitato il controriscatto per Edoardo Motta, portiere 2005, in prestito dallo scorso anno al Monza.

Il giovane estremo difensore, acquistato dai bianconeri nel 2016 dalla Soccer Spartera, è reduce da una stagione coi fiocchi, in cui ha continuato a mettere in mostra il suo talento tra i pali. Le sue prestazioni in Brianza non sono passate inosservate, motivo per cui la Juventus ha deciso di riportalo a casa, con l’obiettivo di farne, in futuro, un pilastro sia della Next Gen che della prima squadra.