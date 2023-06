Calciomercato Juventus, lo hanno detto chiaro e tondo: “Chiesa al Napoli”

Il calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo, a breve sono attesi i primi movimenti ufficiali da parte della Vecchia Signora.

La stagione è ormai conclusa, è tempo di iniziare a voltare pagina. Mettendosi alle spalle il settimo posto dell’ultimo campionato e la mancata conquista di almeno un trofeo. Il prossimo anno si giocherà in Conference League ma in primis si dovrà puntare nuovamente al primo posto in serie A.

Tanta voglia di riscatto dunque da parte della Juventus, con la dirigenza che ormai da tempo ha iniziato a pianificare le sue mosse. Ci sono infatti alcuni giocatori che si avvicinano alla scadenza del loro naturale contratto e che dunque andranno sostituiti nel migliore dei modi. Il club ha intenzione di puntare forte sulla linea verde, una strategia che consente di limare le spese ma anche di fare un progetto pluriennale. Ma non mancheranno gli investimenti mirati affinché si possa tornare a trionfare al più presto.

Juventus, Donadio alla TvPlay: “Napoli, prendi Chiesa!”

Attenzione però anche a quelle che potrebbero essere le cessioni della Juventus. Che pare intenzionata a sacrificare almeno un big per fare cassa e avere a disposizioni maggiori fondi proprio per rinnovare l’organico in vista del futuro. C’è Vlahovic che piace a molte squadre europee, ma il centravanti serbo non è il solo a fare gola agli altri.

Ai microfoni di TVPLAY_CMIT l’ex calciatore Massimo Donadio ha dato un suggerimento di mercato al Napoli guardando proprio in casa juventina. “Se De Laurentiis avesse le potenzialità per prendere Chiesa lo prenderei. Ho massimo rispetto per Politano e Lozano, ma Chiesa farebbe comodo. E’ uno di quei giocatori che hanno delle doti”. Negli ultimi giorno sono aumentate le voci riguardo la possibile partenza dell’esterno azzurro. Il figlio d’arte con Allegri in panchina non è mai stato un intoccabile, considerando anche che la Juventus di rado si è presentata con il tridente in attacco.