Ha stregato la Juventus: firma fino al 2025

Ormai la Juventus è convinta delle sue qualità, c’è anche la firma fino al 2025: tutti i dettagli dell’operazione.

Il nuovo assetto tattico della Juventus che verrà ha una base solida: i giovani. Proprio da loro bisogna ripartire, al di là dell’allenatore che sederà sulla panchina bianconera. Ma la parte dirigenziale avrà anche un forte contributo.

E vista l’ormai quasi certa conferma di Allegri, il ritorno alla vittoria passerà soprattutto dal valorizzare i propri giocatori, quelli che già nella scorsa stagione hanno fatto intravedere le proprie qualità: i giovani. Lo sa bene anche il direttore sportivo Manna a cui, la Juventus, vuole dare ulteriore fiducia, almeno fino al 2025.

Calciomercato Juventus, Manna fino al 2025

E cone confermato, proprio, da Giovanni Albanese, il direttore sportivo della Juventus convince tutti. Pertanto, i segnali di fiducia crescono e la possibilità di vederlo ancora in bianconero aumenta.

C’è l’ipotesi di un prolungamento fino al 2025. Proprio per volere della stessa società che, adesso, pensa già al futuro, laddove i giovani saranno la base per costruire e vincere sia in campionato che in Europa. Attendiamo, dunque, ulteriori novità sulla questione ma adesso i giochi sembrano fatti.