Juventus, l’attacco è un punto interrogativo: c’è solo una certezza

L’attacco della Juventus è un punto interrogativo in questo momento: c’è solo una certezza per Allegri

Mentre si delinea la nuova dirigenza, la nuova Juventus inizia a prendere forma e cerca di muovere i primi passi concreti in chiave mercato.

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma del ritorno in bianconero di Arkadiusz Milik. Dopo il mancato riscatto, il centravanti polacco è tornato all’Olympique Marsiglia, club che ne detiene il cartellino. La Juventus, però, aveva in mente di riprenderlo, cercando di abbassare le pretese economiche del club francese e, di fatto, ci è riuscita. Non ci sarà alcun prestito con obbligo di riscatto; la Juventus sborserà 7 milioni di euro per il cartellino di Milik che quindi farà ritorno a Torino dopo una stagione da 41 presenze e 9 gol complessivi. In questo momento i bianconeri hanno un parco attaccanti da ridefinire. Con il ritorno ormai solo da ufficializzare di Milik, al momento rimane invariato il parco attaccanti, escluso Di Maria che ha lasciato Torino a parametro zero. Sono pochi, però, i punti fermi della Juve in questo momento. Federico Chiesa non sta dando garanzie a livello di condizione e, alla luce del contratto in scadenza nel 2025, la Juve potrebbe anche valutare l’ipotesi di sacrificarlo per incassare una discreta cifra. Ancor più instabile è la situazione di Dusan Vlahovic, al centro del mercato, richiesto soprattutto in Premier League.

Juventus, dopo il rientro di Milik l’unico punto fermo è Kean

Escluso Arkadiusz Milik, l’unico punto fermo dell’attacco bianconero al momento è Moise Kean.

Il centravanti italiano classe 2000 è stato decisamente in ombra in questa stagione, se pur quando sia stato chiamato in causa ha sempre dimostrato il suo valore. In 28 presenze di campionato (di cui solo 11 da titolare) ha collezionato 6 gol, 8 stagionali considerando le reti in Champions e Coppa Italia. L’ex Hellas Verona ha già un background importante, avendo vestito le maglie di Paris Saint-Germain e Everton. In questa sua seconda esperienza in bianconero sta dando il suo contributo, anche se vorrebbe avere decisamene più spazio. Kean ha un contratto con la Juve fino a giugno 2025 e al momento è uno dei pochi punti fermi nel reparto offensivo bianconero.