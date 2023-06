Scambio da 15 milioni: colpo Juventus, ha già accettato

Calciomercato, spinge per la Juventus e potrebbe esserci uno scambio affinché possa arrivare da subito. Previsto anche il prezzo .

Il nuovo assetto tattico bianconero potrebbe prendere, presto, il suo via. Uno dei colpi previsti, adesso, spinge per diventare un nuovo giocatore della Juventus già dalla prossima stagione.

Come comunicano anche nelle indiscrezioni di ‘Dario Pellegrini’, su Twitter, la Juventus si appresta ad abbracciare molto presto il suo obiettivo, Parisi. Il giocatore spingerebbe già per arrivare da subito e ci sarebbe il prezzo dell’operazione, svelato dallo stesso Corsi: 15 milioni di euro.

Parisi alla Juventus: Colpo dell’estate

Il giovane terzino è pronto per diventare un prossimo giocatore bianconero. Adesso anche le sue volontà sono state svelate e, presto, potrebbe avverarsi il sogno di vederlo in bianconero il prima possibile.

Come detto poc’anzi, come confermato anche dall’indiscrezione, il prezzo di 15 milioni è già stato svelato ma potrebbero essere inserite anche alcune contropartite tecniche. Infatti all’Empoli potrebbero interessare alcuni giovani del vivaio bianconero, staremo dunque a vedere se questa operazione verrà, presto, confermata. Rimaniamo in attesa per ulteriori dettagli in merito. Con la piena consapevolezza che Parisi sarebbe già l’acquisto giusto al momento giusto per questa nuova Juventus che verrà.