Hakimi saluta e ringrazia: Juventus sorniona, domino da cuori forti

Calciomercato Juventus, il possibile addio di Hakimi apre le porte bianconere al colpo in difesa. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

L’effetto domino riguarda la Juventus. Un possibile addio di Hakimi al Psg potrebbe coinvolgere anche i bianconeri, che sono alla ricerca di un esterno di difesa destro che possa almeno per la prossima stagione offrire delle garanzie a Massimiliano Allegri. Insomma, un colpo in difesa.

Allora, partiamo da quello che potrebbe succedere con l’ex giocatore dell’Inter che sembrerebbe voglioso dopo due anni a Parigi di cambiare aria. E la tentazione Real Madrid è dietro l’angolo, visto che anche Perez lo avrebbe perdonato. In poche parole, il colpo i madrileni, lo potrebbero fare davvero e questo ovviamente liberebbe da quelle parti un elemento che la Juventus potrebbe mettere nel mirino. Anzi, che da un poco di tempo ha messo nel mirino e che potrebbe in questo momento diventare un obiettivo reale, serie, concreto.

Calciomercato Juventus, l’intreccio con Vazquez

Sì, qualora il Real Madrid riuscisse a chiudere l’operazione Hakimi, è assai normale pensare che i Blancos possano liberarsi di Vazquez, classe 1991, con un solo anno di contratto, che potrebbe anche diventare, come detto, un profilo interessante per la Juventus questa estate. Per lui, con il marocchino in rosa, lo spazio sarebbe nullo potremmo dire. E quindi anche lui potrebbe chiedere la cessione.

L’intreccio di mercato che ci potrebbe essere è spiegato da calciomercato.it, che sottolinea come le cose potrebbe anche andare in questo senso. E sarebbe un colpo importante per la Juve, nonostante Vazquez non sia più un ragazzino. Ma avrebbe quell’esperienza che serve, assolutamente, in questi casi. Vedremo.