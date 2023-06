Processo Juventus, ricorso al Tar: l’errore è madornale

Secondo Momblano, noto giornalista, non andare al Tar è stato un errore: ecco perché. Tutti i dettagli svelati.

La Juventus, adesso, vista l’intesa raggiunta con la FIGC, dalla prossima stagione, nonostante la qualificazione in Champions League sarà, comunque, penalizzata con la Conference League. Un errore, che secondo il giornalista, è stato “madornale”.

Momblano, intervento a ‘Juventibus’ ha parlato anche di questa situazione. Sul perché i bianconeri non abbiano richiesto l’intervento del Tar. Per chi non lo sapesse, Il Tar è competente a giudicare sui ricorsi, proposti contro atti amministrativi, da soggetti che si ritengano lesi in un proprio interesse legittimo.

Momblano interviene in ‘diretta’: “Errore non intervenire”

Secondo il noto giornalista la Juventus non sarebbe dovuta, dunque, scendere al patteggiamento ma chiedere il ricorso del Tar. Ormai, però, la decisione è stata presa e i bianconeri punteranno, comunque, a traguardi importanti e solo per questa stagione la Champions League verrà rimandata.

In attesa di capire quale sarà la nuova squadra, la Juventus, sottolinea sempre Momblano nel suo intervento a ‘Juventibus’ potrebbe essere costretta, in questa sessione di mercato, a vendere i suoi due gioielli: Chiesa e Vlahovic. Ovviamente a prezzi consoni e non per forza entrambi ma, diciamo, che la società ascolterà offerte proprio indirizzate ai due giocatori in questione. Attendiamo ulteriori novità in merito. Certamente, adesso, la priorità saranno i giovani.