Penalizzazione UFFICIALE e presidente squalificato: campionato ‘riscritto’

Penalizzazione ufficiale e anche il presidente viene squalificato. Campionato riscritto. Ecco quello che sta succedendo proprio adesso

Per fare domanda di ripescaggio serve la certezza di aver come capitale sociale i 60mila euro richiesti dalla Lega. E al momento nessuna prova ufficiale è arrivata tant’è che è arrivata, questa in maniera ufficiale, la penalizzazione.

Non parliamo di calcio ma di pallavolo, e in questo caso della squadra femminile del Perugia retrocessa dalla A2. I rumors delle ultime ore dicono che il club sia pronto a prendersi di nuovo la categoria presentando domanda di ripescaggio, ma è tutt’altro che semplice riuscire nell’intento visto che, nelle scorse settimane, è stata inflitta la penalizzazione di un punto al club da scontare la prossima stagione più una squalifica di sei mesi al presidente. Il motivo? Non aver dimostrato la questione di prima, e cioè l’avere a disposizione i 60mila euro che servono in questi casi per iscriversi al campionato. Una situazione, che è evidente, complica tutti i piani per riuscire a riprendersi una categoria persa sul campo. E in ogni caso attorno a questa situazione per gli appassionati del volley c’è tanta attesa per capire come andrà a finire.