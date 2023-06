Juventus verdeoro, trattativa choc: arriva il ‘nuovo Douglas Costa’ goleador

Bomba dal Brasile: colpo verdeoro per la Juventus, ecco le ultimissime notizie di calciomercato sul club bianconero.

Il ds Manna è scatenato ed è pronto a chiudere il primo grande acquisto di questo calciomercato della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, nel mirino della Vecchia Signora c’è l’attaccante classe 1997. Tra le parti c’è già stato un primo contatto positivo adesso bisognerà convincere il club a liberare il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2027. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare di mercato.

Un vecchio pallino di Allegri torna di moda per il calciomercato della Juventus. Reduce da una stagione super, con 26 gol in 33 partite ufficiali, l’attaccante è pronto a tornare in Europa per giocare in una big. Sulle sue tracce c’è la Juve che è pronta a mettere sul piatto tanti soldi per garantirsi il classe 1997 che è il principale punto di riferimento dello Zenit. Ecco l’obiettivo di Manna che vuole prendere e portare alla Juventus Malcom: il brasiliano è nel mirino del club bianconero per questo calciomercato estivo 2023. La Vecchia Signora, come riportato dal Brasile, ha già avviato i primi contatti e sta lavorando per presentare una proposta ufficiale ai russi che valutano il giocatore tra i 30 e i 40 milioni di euro.

Ultime notizie calciomercato: Malcom alla Juventus, i dettagli

Il brasiliano è dal 2019 è allo Zenit in Russia; in Europa ha già giocato nel Bordeaux e Barcellona mostrando tutto il suo grande talento. Non sarà facile convincere i russi che hanno stipulato un accordo con il giocatore fino a giugno 2027. La Juventus sta provando a prendere dallo Zenit Malcom, l’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di strappare il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Molto tecnico e rapido, Malcom è un mancino naturale. Abile anche con il piede destro, può giocare su entrambe le fasce o come trequartista, seconda punta. La sua struttura fisica non è molto imponente, ha dalla sua il dribbling e la progressione offensiva. Può essere il sostituto giusto di Federico Chiesa, che non ha ancora trovato un accordo con i bianconeri per il rinnovo di contratto. La Juventus spera di raggiungere in tempi rapidi un accordo con lo Zenit, proprietario del suo cartellino. Il club russo ha acquisto il giocatore dal Barcellona per 45 milioni. Adesso valuta il brasiliano 30-40, sarà molto dura per la Juventus trovare l’intesa sulla base di un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Manna ci proverà e tenterà di concludere questa operazione per portare alla Juventus Malcom, il nuovo Douglas Costa.