Milik-Juventus, accordo totale: cifre, formule e data dell’ufficialità

La Juventus ha raggiunto l’accordo definitivo per il ritorno in bianconero di Arkadiusz Milik: si aspetta soltanto l’ufficialità. Ecco la formula per il sì.

La notizia era nell’aria ma in giornata ha assunto contorni sempre più definiti. Arkadiusz Milik è virtualmente un nuovo calciatore della Juventus. L’accordo tra i bianconeri ed il Marsiglia, dopo l’accelerata impressa nelle ore scorse, è stato definito in tutti i suoi aspetti.

Secondo quanto evidenziato da Sky, Milik ritornerà a titolo definitivo alla Juventus. La fumata bianca è stata raggiunta sulla base di un affare complessivo da 7 milioni di euro (di cui 6 di parte fissa e uno legato a bonus vari). L’ufficialità dell’affare dovrebbe concretizzarsi già nella giornata di domani. La Juventus riparte con Milik: è il polacco il primo vero colpo in entrata della “Vecchia Signora”, che in attesa di definire meglio la situazione sugli esterni, ha preferito cogliere un’occasione invitante per rimpolpare il proprio reparto offensivo.

Dopo aver ufficializzato la cessione di Kulusevski al Tottenham, dunque, Manna ha completato anche il primo colpo in entrata. Dopo una stagione nella quale ha saputo mettersi in evidenza con qualità e personalità, Milik è pronto a fare il suo ritorno all’ombra della Mole. L’attesa sta per finire: ufficialità imminente.