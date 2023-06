Penalizzazione Juventus: l’UEFA e la FIGC non ridono più

Juventus, l’ex presidente presenterà il ricorso al Tar, tutte le possibili conseguenze svelate: i dettagli del caso.

Dopo il patteggiamento della Juventus, nonostante tutto, l’ormai ex presidente Andrea Agnelli, come riportato dalle indiscrezioni, avrebbe presentato il ricorso al Tar.

Andrea #Agnelli presenta ricorso al #Tar.

Non influirà, purtroppo, sulla penalizzazione subita dalla #Juventus, ma in caso di vittoria, sarebbe fantastico veder sbugiardato l’impianto accusatorio ridicolo messo in piedi della #FIGC su ordine dell’#UEFA di #Ceferin. — MaxG (@Gimax38) June 19, 2023

Come, infatti, sottolineano nell’indiscrezione, adesso la situazione, però, non dovrebbe influire più di tanto sulla penalizzazione subita dalla Juventus.

Agnelli presenta ricorso al Tar

Come sottolineato poc’anzi, però, questo non dovrebbe comunque influire sulla questione relativa alla penalizzazione dei bianconeri che, come sappiamo, nonostante la qualificazione in Champions arrivata da questa stagione, dalla prossima, saranno soltanto in Conference League.

Adesso attendiamo, però, novità in merito per vedere, comunque, cosa succederà in caso in cui questo ricorso venisse accolto. L’obiettivo della squadra bianconera è comunque quello di fare bene in campionato. Dall’inizio della stagione 2023-2024, la squadra ancora alla guida di Allegri punterà, nuovamente, allo scudetto. Obiettivo prioritario per la prossima stagione. L’Europa, certamente, non da meno, ma almeno per la prossima stagione la Champions dovrà essere rimandata. La società ha ben presente quali sono gli obiettivi della squadra e cercherà in tutti i modi di costruire una squadra competitiva che abbia come priorità i giovani, che già dalla precedente stagione hanno dimostrato tutto il loro contributo.