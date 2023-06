Bomba RAI, tripletta Juventus: Giuntoli firma la rivoluzione

Bomba RAI, l’obiettivo del direttore sportivo sarebbe quello di liberarsi dal Napoli nel più breve tempo possibile. Ed ha già dei colpi in canna.

La “guerra fredda” in corso tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli a quanto pare è vicina all’epilogo. Secondo le indiscrezioni che filtrano dalla città partenopea, il presidente del Napoli si sarebbe ormai rassegnato all’addio del suo direttore sportivo, uno dei principali artefici dello scudetto, che non ha intenzione di trascorrere un altro anno alla falde del Vesuvio, nonostante sia legato al club da un ulteriore anno di contratto.

I bene informati sostengono che De Laurentiis, ora che ha ufficializzato il nuovo allenatore (Rudi Garcia, ndr) sia disposto a trovare una soluzione che accontenti tutti. E soprattutto che sblocchi al più presto una situazione che non fa bene a nessuno. Né a lui, né a Giuntoli e né allo stesso Napoli, che non vede l’ora di iniziare a programmare con serenità la prossima stagione, adesso che è stato trovato l’erede di Luciani Spalletti. Non si conoscono, tuttavia, le tempistiche. Cosa manca affinché l’attuale diesse partenopeo, il cui status momentaneamente è quello di un vero e proprio separato in casa, possa essere “liberato” e messo nelle condizioni di iniziare una nuova avventura professionale?

Bomba RAI, Paganini: “Zanoli e Parisi sono due scoperte di Giuntoli”

Nessuno può saperlo. De Laurentiis a parte, ovviamente. La scelta del nuovo allenatore, a quanto pare avvenuta quasi in totale autonomia dal patron, è emblematica.

Buongiorno. Il progetto della #Juventus su input della proprietà (che sta sempre valutando l’ingresso di soci di minoranza) è quello di puntare soprattutto su giocatori italiani. I nomi caldi oltre a #Zaniolo sono #Zanoli e #Parisi, 2 “scoperte” di #Giuntoli — Paolo Paganini (@PaPaganini) June 21, 2023

Con Giuntoli, che su Garcia non avrebbe avuto praticamente alcuna voce in capitolo, la frattura è insanabile. E non stupisce che il dirigente possa iniziare già a pensare alla Juventus, che non vede l’ora di accoglierlo a braccia aperte. Secondo il giornalista Rai Paolo Paganini, infatti, i bianconeri su input della proprietà hanno intenzione di puntare principalmente su giocatori italiani. E non è un caso che i nomi più caldi che circolano in queste ore, oltre a quello di Zaniolo, siano quelli di Alessandro Zanoli e Fabiano Parisi. Che, come ricorda Paganini attraverso il suo profilo Twitter, sono due “scoperte” di Giuntoli.