Dal Milan alla Juventus: affare in clausola, blitz a sorpresa

Calciomercato Juventus, clausola pronta ad essere esercitata. Ecco come può arrivare l’enfant prodige: tutti i dettagli dell’operazione.

La società bianconera, adesso, sempre più verso la rifondazione fondata sui giovani, ha messo nel mirino un profilo che sembra assolutamente interessare l’entourage mercato. Un profilo che è stato seguito da lungo tempo anche dalla rivale ai vertici della Serie A, il Milan.

Secondo, infatti, le ultime indiscrezioni, la Juventus monitora il giovane profilo consapevole di poterlo avere con la clausola rescissoria, da soli 2 milioni di euro e quindi tranquillamente esercitabile già da subito.

La Juventus paga la clausola: Arriva Chiarodia

Giovane difensore che, nato in Germania ma da genitori italiani, non a caso gioca proprio con la maglia azzurra a livello giovanile, il giocatore sembra rappresentare quel, possibile, rinforzo che farebbe contenti tutti.

Classe 2005, dunque, giovanissimo, Chiarodia sta ritrovando diversi consensi e, stando alle ultime indiscrezioni, adesso le big italiane si sarebbero già mosse per lui. Per averlo da subito, sul ragazzo, ci sarebbe una clausola esercitabile di 2 milioni di euro. Come sappiamo, di proprietà del Werder Brema, come confermano da ‘Bild’, il profilo sembra essere il cosiddetto enfant prodige su cui puntare da qui in avanti. Una curiosità lo riguarda, infatti, a 16 anni e 188 giorni, era il più giovane giocatore della prima squadra nella storia del club; ed è diventato anche il secondo giocatore più giovane a giocare nel secondo livello tedesco. Insomma, la sua esperienza, nonostante la giovanissima età, è già nota. Staremo a vedere se la Juventus punterà su di lui. Certamente, il costo della clausola è esercitabile, visto che si tratta di soli 2 milioni. Aspettiamo il verdetto sul mercato.