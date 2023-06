Incontro Juve-Sassuolo per Frattesi: nuova pedina di scambio

Calciomercato Juventus, il blitz di Manna per Frattesi non è passata inosservato. I bianconeri vogliono ancora capire la fattibilità dell’operazione.

Uno dei profili che sta calamitando maggiormente l’attenzione mediatica in queste frenetiche ore della sessione estiva di calciomercato è Davide Frattesi.

La mezzala italiana di proprietà del Sassuolo è praticamente seguito da tutte le big di Serie A e per sua stessa ammissione vorrebbe restare in Italia. I sondaggi esplorativi dell’Inter hanno condotto i nerazzurri in una posizione di vantaggio, anche perché Marotta potrebbe ben presto beneficiare dei soldi ricavati dalla cessione di Brozovic, orientato a dire sì all’ultima proposta dall’Arabia Saudita. Sulle tracce di Frattesi, però, c’è anche la Juventus e proprio qualche ora fa è iniziato un summit di mercato tra Manna a Carnevali.

Secondo quanto evidenziato da Sky, infatti, la Juve sente di poter recuperare il terreno perduto proponendo al Sassuolo il cartellino di De Winter, nell’ultima stagione in prestito all’Empoli. Una mossa per certi aspetti sorprendente, se si considera che la Juve sembrava essere orientata ad un profilo alla Milinkovic Savic. L’incontro Juve-Sassuolo per Frattesi, però, potrebbe aver avuto anche un’altra ragione. Nei giorni scorsi era stata fissata una sorta di dead-line per il rinnovo di Rabiot, con la “Vecchia Signora” che aspettava la risposta definitiva del francese all’offerta di prolungamento avanzata dal club bianconero. Proposta dalla quale, stando così le cose, non si aspettano risposte positive.