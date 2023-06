Jolly pazzo Giuntoli: Chiesa saluta la Juve ma resta ancora in A

By

Il calciomercato della Juventus continua ad essere uno degli argomenti più caldi di questa estate bianconera che è appena iniziata.

Non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza ha intenzione di cancellare l’ultima opaca stagione. Che per la Juve si è conclusa senza la conquista di alcun trofeo ma soprattutto con il settimo posto in classifica. La penalizzazione subita di 10 punti è stata decisiva affinché si finisse fuori dalla zona Champions League.

Il palcoscenico europeo della squadra di Allegri, salvo sorprese, sarà dunque la Conference League. Ma soprattutto sarà vincere il campionato il vero obiettivo di una Juventus che vuole tornare a regalare delle soddisfazioni alla propria tifoseria. Le prossime settimane dunque saranno decisive per i colori bianconeri, con la società che punta a rinforzare e ringiovanire l’organico. Soltanto così, abbattendo tra l’altro i costi, si potrà pensare di aprire un nuovo ciclo vincente. Tutti in attesa dunque delle prime ufficialità, anche se ci saranno pure delle partenze.

Juventus, Chiesa verso Napoli nell’affare Giuntoli?

Tanto lavoro da fare per i dirigenti bianconeri, che sperano di avere il sì di Giuntoli. E’ lui il candidato numero uno al ruolo di ds. Ma si parlava di possibili partenze e tra gli indiziati a lasciare Torino c’è anche Federico Chiesa, che non è un intoccabile per Allegri.

Il #Napoli sta provando a sfruttare la carta #Giuntoli per aprire un canale con la #Juve al fine di arrivare a #Chiesa: bianconeri, ad oggi, devono vendere uno tra Federico e #Vlahovic per finanziare il #calciomercato. La pista sarebbe resa ancor più percorribile qualora la… — Luca Cerchione (@lucacerchione) June 21, 2023

Il giornalista Luca Cerchione su Twitter infatti ha rivelato come “Il Napoli sta provando a sfruttare la carta Giuntoli per aprire un canale con la Juventus al fine di arrivare a Chiesa. I bianconeri devono vendere uno tra Federico e Vlahovic per finanziare il calciomercato. La pista sarebbe resa ancor più percorribile qualora la società dovesse riuscire a vendere Lozano”. Occhio dunque al possibile effetto domino che potrebbe crearsi nelle prossime settimane.