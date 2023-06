Juventus-Milinkovic, accordo sempre più vicino: la Lazio ha detto sì

Juventus-Milinkovic Savic mai così vicini. Ecco le ultime sul centrocampista serbo che sembra ad un passo dai bianconeri

La Juve ha il colpo in canna. Quel colpo he da almeno un paio di stagioni non le riesce. Ormai ci siamo: per Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, le parti non sono mai state così vicine. Almeno queste sono le indiscrezioni che sono arrivate nelle ultime ore da Radio Bianconera.

“Le tre parti in causa vogliono il matrimonio. La Lazio chiede 30 milioni più 5 di bonus ma gradirebbe anche, e questa è una novità assoluta, una contropartita tecnica”. Ed è quello che ha sempre voluto la Juventus, senza girarci troppo intorno. Magari inserendo quel Pellegrini che è stato alla Lazio negli ultimi mesi in questa trattativa. Ma l’accordo si dovrebbe trovare non con l’esterno difensivo, ma con un centrocampista, indicato direttamente da Sarri.

Juventus-Milinkovic, la richiesta di Sarri

Il nome che potrebbe accelerare l’operazione in maniera netta è quello di Rovella. “Nome che ha fatto storcere la Juventus che sul suo giovane vorrebbe puntarci non inserendolo in nessuna trattativa ed è pronta a proporre Miretti o un altro profilo”.

Insomma, le parti lavorano in maniera incessante per riuscire a trovare un punto d’incontro. Lazio e Juventus, infine, starebbero anche discutendo di mettere dentro un accordo per un’amichevole da giocare il prossimo 13 agosto. In poche parole saremmo quasi ai dettagli di questa operazione, un’operazione che potrebbe regalare ad Allegri un elemento cercato e voluto, dalle parti della Continassa, per molto e molto tempo.