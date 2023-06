Juventus, UFFICIALE: le cifre dell’operazione Milik

Tanto lavoro da fare in questo mese dell’anno per la dirigenza di una Juventus che vuole tornare a vincere al più presto.

Ormai si guarda già al prossimo ritiro precampionato, incipit di una stagione nella quale i tifosi si aspettano una svolta positiva dopo che la squadra di Allegri non è riuscita a qualificarsi per la prossima Champions e non è riuscita a portare a casa nemmeno un trofeo.

Adesso deve arrivare una svolta ma c’è bisogno di tanti volti nuovi in tutte le zone del campo. Del resto la società dovrà fare per forza degli investimenti mirati affinchè la Juventus resti competitiva e possa sognare in grande. Alcuni elementi infatti andranno via nel corso delle prossime settimane e andranno sostituiti al meglio. C’è però anche chi resta.

Juventus, le cifre dell’affare Milik: si chiude per 6.3 milioni più bonus

Iniziano a mettersi al posto giusto i tasselli della rosa del prossimo anno. In attacco infatti rimane Milik, che dopo i 9 gol segnati nel corso della passata stagione è stato confermato. Anzi, ora è a tutti gli effetti un giocatore della Juve visto che la società ha acquistato il suo cartellino.

“Arek Milik resta alla Juventus. L’attaccante polacco classe 1994, dopo la stagione giocata in bianconero in prestito, è ufficialmente un giocatore della Juve” si legge nella nota del club bianconero. Rese note anche le cifre. Il centravanti passa definivamente alla squadra torinese “per un corrispettivo di € 6,3 milioni, pagabile in tre esercizi a partire da luglio 2023. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore dell’Olympique de Marseille un corrispettivo pari a € 1,1 milioni. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026″.