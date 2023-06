Addio Juventus, primo ‘smacco’ a Giuntoli: il Napoli la chiude così

Addio Juventus, il Napoli la chiude in questo modo dopo che anche Garcia ha dato la sua approvazione. Il primo “smacco” a Giuntoli

I rapporti tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, il suo direttore di sportivo che ha ancora un anno di contratto, sono ai minimi termini. E questo si è capito anche dalla scelta dell’allenatore che il prossimo anno guiderà i campioni d’Italia: Rudi Garcia.

Nel momento dell’annuncio ufficiale del massimo dirigente azzurro, il diesse non ne sapeva nulla e ha scoperto questa scelta solamente tramite Twitter. Sappiamo bene anche il perché di questo gelo, dovuto soprattutto al fatto che Giuntoli ha trovato un accordo con la Juventus e che vorrebbe avere il via libera per arrivare alla Continassa. Ma DeLa non lo ha dato, e allora le cose stanno andando davvero per le lunghe.

Addio Juventus, Koopmeiners al Napoli

E in tutto questo il Napoli ha piazzato il primo smacco a quello che, sulla carta è ancora un dirigente, ma operativamente forse non lo è più. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina infatti, gli azzurri campioni d’Italia hanno deciso di prendersi il centrocampista dell’Atalanta Koopemeiners, profilo apprezzato da Garcia, con Giuntoli che in ottica bianconera è bruciato ovviamente da questa accelerata.

Sì, perché anche il diesse che un accordo, come detto, con la Juventus lo ha trovato, aveva messo nel mirino l’olandese che in Italia con la maglia nerazzurra ha fatto benissimo. Ma il Napoli ha deciso di accelerare, e forse anche in maniera definitiva. Insomma, un primo smacco.