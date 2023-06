Calciomercato Juventus, l’annuncio del CEO: ecco dove andrà

Si muove in entrata il calciomercato della Juventus: ecco le ultimissime notizie riguardo il prossimo acquisto. C’è l’annuncio da parte del CEO.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus con la società a lavoro in vista della prossima stagione. I bianconeri sono pronti a mettere a segno una serie di colpi con alcuni giovani promettenti pronti ad approdare alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri. Ecco tutte le novità riguardo gli obiettivi della Vecchia Signora: c’è l’annuncio da parte del CEO.

Uno dei reparti che sicuramente sarà rinforzato è quello difensivo. Servono, infatti, dei nuovi esterni sia a destra che a sinistra. Ci sono una serie di giocatori nel mirino del ds Mana che sta guidando il mercato della Juventus, in attesa dell’arrivo di Cristiano Giuntoli che ancora deve liberarsi dal Napoli. Di comune accordo anche con Massimiliano Allegri e con la società, che ha dato il suo diktat spingendo il ds a portare alla Juventus Under 25, il dirigente è a lavoro per completare un colpo sulla fascia: si tratta il giocatore del Genoa, ecco tutti i dettagli su questo affare di mercato.

Ultime notizie calciomercato Juventus: svolta in difesa, ecco chi può arrivare

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, nel mirino della Juventus per la prossima stagione c’è il terzino del Genoa e dell’Uruguay Matturro. Ecco l’annuncio da parte del CEO della società ligure.

In una dichiarazioni rilasciata alla stampa, a margine dell’evento Golden Boy, il CEO del Genoa Andres Blazquez, si è soffermato anche sulla possibilità di un approdo alla Juventus del giovane terzino Matturro, campione del Mondo Under 20 con l’Uruguay. “Posso confermare che il giocatore resterà con noi anche la prossima stagione. E’ un grande talento, crediamo tanto in lui, ha tantissima voglia di emergere e fame di successo. Con la Juventus abbiamo dei buoni rapporti, così come con la maggior parte dei club italiani, parliamo costantemente di mercato anche con loro”. Il dirigente ha chiuso le porte riguardo l’arrivo alla Juventus di Matturro che in passato è stato un obiettivo di calciomercato anche dell’Inter di Marotta. Il Genoa, lo scorso calciomercato, è stato bravo a prendere il calciatore che ha un futuro davvero luminoso: la Juventus lo osserva e spera di raggiungere un accordo, così come successo con Cambiaso in passato.