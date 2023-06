Maxi affare Juve-Zaniolo: la decisione stravolge i piani

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio negata. Ecco come possono cambiare gli scenari del colpo dell’estate.

Secondo le ultime indiscrezioni, direttamente da ‘Il Corriere dello Sport’, la questione relativa a Zaniolo, in interesse concreto proprio della Juventus, potrebbe già cambiare.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano sportivo nazionale, il centrocampista americano, di ritorno dal prestito in Premier League, Weston McKennie avrebbe già negato, dicendo un no secco, alla possibilità di passare al Galatasaray, squadra che non sembra essere d’interesse per il giocatore.

McKennie dice no: Salta lo scambio

L’americano avrebbe infatti fatto sapere già alla società Juventus di preferire la permanenza in Premier League o un eventuale ritorno in Bundesliga, laddove proprio la sua carriera da professionista ha avuto l’esordio. Ora i bianconeri devono trovare qualcuno disposto a spendere 30/35 milioni per il giocatore che è, infatti, sul mercato non facendo più parte del progetto per la prossima stagione.

Per il momento, dunque, l’ipotesi scambio con Zaniolo non può concretizzarsi perché McKennie non è interessato a vestire la maglia della squadra turca. Ci saranno ulteriori novità nei prossimi giorni, laddove la Juventus potrebbe trovare qualche acquirente interessata al centrocampista americano che, comunque, ha estimatori in Premier League. Staremo a vedere cosa succederà in attesa di sbloccare, del tutto, l’operazione. Un addio alla Juventus che, però, sembra già concordato.