Ha firmato con la Juventus: manca solo l’ufficialità

Nei prossimi giorni potrebbero esserci diverse novità in casa Juventus. No, il mercato non c’entra. Almeno per il momento.

Prima che questo possa finalmente decollare il club bianconero punta a risolvere, nel più breve tempo possibile, la “grana” che riguarda il nuovo responsabile dell’area sportiva. Che dovrebbe essere Cristiano Giuntoli, ormai in uscita dal Napoli. Il presidente della società partenopea Aurelio De Laurentiis avrebbe infatti deciso di porre fine all’annosa questione, liberando con un anno d’anticipo il suo attuale direttore sportivo. Non c’è ancora una data, ma il dirigente toscano con ogni probabilità sbarcherà a Torino già entro il mese di giugno, pronto ad iniziare la sua nuova avventura professionale. L’arrivo di Giuntoli non comporterà, come si pensava inizialmente, una nuova “retrocessione” di Giovanni Manna, appena promosso dalla Next Gen. I loro ruoli saranno diversi ma comunque compatibili, con il giovane direttore sportivo che continuerà ad occuparsi della prima squadra.

Ha firmato con la Juventus, ritorna Claudio Chiellini: si occuperà della Next Gen

Chi invece si prepara a prendere il posto che fu di Manna, cioè quello di responsabile della Next Gen, è Claudio Chiellini, fratello dell’ex capitano bianconero Giorgio, che aveva lasciato la Juventus nell’estate 2021 accettando la proposta del Pisa, in Serie B. Le voci circa un possibile ritorno erano circolate già in questi giorni, ma adesso sta per arrivare anche l’ufficialità, come riporta il giornalista Romeo Agresti attraverso il suo profilo Twitter.