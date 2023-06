Juventus fuori dalla Conference League: indizio UFFICIALE

E’ tempo di pensare al futuro per la Juventus, impegnata in questa fase soprattutto sul calciomercato per rinnovare il suo organico.

Il settimo posto in campionato è di quelli da cancellare al più presto. Un piazzamento dovuto alla penalizzazione di 10 punti subita per il “caso plusvalenze” che ha fatto sì che la formazione di Allegri finisse fuori dalle prime quattro della graduatoria.

Mancheranno dunque in cassa gli introiti derivanti dalla mancata partecipazione alla Champions, che non sono pochi. Nonostante questo la società nel corso delle prossime settimane dovrà fare degli investimenti mirati per ringiovanire la squadra e cercare di aprire un nuovo ciclo vincente. Alcuni giocatori sono destinati ad andare via nel corso delle prossime settimane e la Juventus li sostituirà con giovani in rampa di lancio ma anche elementi di provata esperienza. Anche perché ci sarebbero da affrontare pure gli impegni europei.

Juventus fuori dalla Conference? L’Uefa inserisce il logo in un secondo momento

Il condizionale è d’obbligo in questo momento. La Juventus, con il settimo posto in serie A, ha ottenuto il pass per la prossima Conference League. Il meno prestigioso dei tornei europei, comunque un palcoscenico internazionale e un trofeo che arricchirebbe la bacheca. Ma la partecipazione della squadra di Allegri è tutt’altro che scontata.

Si aspetta infatti sempre la decisione dell’Uefa riguardo il club torinese, in merito alla possiible violazione del Fair Play Finanziario. L’esclusione dei bianconeri potrebbe essere ad un passo se è vero l’indizio che arriva dal sito proprio dell’Uefa. Nell’elenco delle squadre che parteciperanno alla prossima Conference League non c’è infatti la Juventus. In questa lista non compaiono i bianconeri. Una banale dimenticanza oppure l'”ufficialità” del fatto che Vlahovic e compagni non giocheranno in Europa nella prossima stagione? Alla fine sembra essere prevalsa la prima ipotesi visto che in un secondo momento è apparso anche il logo della Juve