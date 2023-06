L’ora della verità è arrivata: “Juventus, Allegri disposto a lasciare”

L’ora della verità è arrivata, il probabile arrivo di Giuntoli potrebbe rimescolare le carte: i prossimi giorni saranno decisivi.

Siamo all’alba di una nuova era in casa Juventus. La prossima settimana, infatti, potrebbe essere quella decisiva per l’arrivo di Cristiano Giuntoli a Torino.

L’attuale direttore sportivo del Napoli – ancora per poco, a quanto pare – nonché uno dei registi principali del “capolavoro scudetto”, presto potrebbe essere ufficializzato come nuovo responsabile dell’area sportiva del club bianconero. Giuntoli, corteggiato dalla Signora con una certa insistenza ormai da qualche mese, ritiene che dopo otto anni sia terminato il suo ciclo nel capoluogo campano. Ne ha preso atto anche Aurelio De Laurentiis, che inizialmente non aveva alcuna intenzione di liberarlo ad un anno dalla scadenza naturale del contratto. Un braccio di ferro che durava da un mese, da quando praticamente è arrivata l’ufficialità del tricolore. Da allora è come se fosse calato il gelo tra Giuntoli e il patron del club azzurro, al punto da non essere coinvolto neppure nella scelta del nuovo allenatore, Rudi Garcia. Secondo le ultime indiscrezioni, il matrimonio tra il dirigente toscano e la Juventus potrebbe celebrarsi già nei primi giorni della prossima settimana.

L’ora della verità è arrivata, Momblano: “Allegri sta riflettendo”

L’arrivo di Giuntoli con ogni probabilità andrà a rimescolare un po’ le carte. La posizione di Massimiliano Allegri, ad esempio, tornerà verosimilmente di nuovo in bilico.

🔴🗣 Il mondo intorno a Cristiano Giuntoli indica la strada che Max Allegri possa NON essere l’allenatore della Juventus anche per la prossima stagione come una NON irrealistica.

Da Napoli riferiscono di come Max Allegri stia facendo delle riflessioni sul proseguire con la… — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) June 22, 2023

Due settimane fa il tecnico livornese ha incassato la fiducia del direttore generale Maurizio Scanavino, ma con Giuntoli ai posti di comando le cose potrebbero cambiare. Ne è convinto anche il giornalista Luca Momblano, intervenuto oggi durante la diretta Twitch di Juventibus. “Il mondo intorno a Cristiano Giuntoli indica la strada che Max Allegri possa non essere l’allenatore della Juventus anche per la prossima stagione come una non irrealistica – sono state le sue parole – Da Napoli riferiscono di come Max Allegri stia facendo delle riflessioni sul proseguire con la Juventus. Da Torino, invece, l’ultima volta che si è riuscito a captare qualcosa è stato: “Sappiamo che Max Allegri si dice disponibile ad andarsene”. Secondo me, un’uscita di Max Allegri dalla Juventus si farebbe in fretta. Tra lunedì e martedì, Cristiano Giuntoli approderà alla Juventus: quello sarà il momento della verità”.