Rapporti tesi con la Juve, esonero Allegri: “Da un momento all’altro”

Rapporti tesi con la Juve, la sensazione è che nei prossimi giorni potrebbero cambiare molte cose: futuro di nuovo in bilico.

Due anni fa, quando la notizia del suo ritorno nel capoluogo piemontese divenne ufficiale, veniva difficile ipotizzare uno scenario simile. Certo, Massimiliano Allegri fu un allenatore “divisivo” anche durante la sua prima esperienza bianconera.

Ma all’epoca le vittorie – nel corso delle prime cinque stagioni sulla panchina della Juventus l’allenatore livornese ha sempre portato almeno un titolo a casa, anche se è mancato l’acuto europeo – riuscivano in qualche modo ad ovattare le critiche di quella fetta di tifosi che il tecnico toscano non l’ha mai amato a causa delle sue idee forse troppo conservative, o per meglio dire risultatiste. Critiche che oggi sono invece diventate particolarmente feroci, dopo due stagioni in cui la Signora è rimasta a mani vuote e non è mai riuscita a proporre un gioco moderno, al passo coi tempi. E non provengono più da una sparuta minoranza, anzi. Ecco perché in tanti hanno fatto fatica, qualche settimana fa, a digerire la notizia della conferma di Allegri, Che a quanto pare sarà l’allenatore della Juventus anche nella prossima stagione, come ha ribadito il direttore generale Scanavino.

Rapporti tesi con la Juve, Della Valle: “I rapporti con la società non sono buoni”

In realtà, la sensazione è che non sia ancora stata detta l’ultima parola. C’è infatti chi è disposto a scommettere sul fatto che la posizione di Allegri sia ancora in bilico.

Un’indiscrezione confermata anche dalle parole di Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport che segue da vicino le vicende del club bianconero. “Allegri in questo momento pare restare – ha detto la cronista della Rosea – Ma non posso dare il 100% perché può ancora succedere di tutto. I rapporti con la società non sono buoni e potrebbero inasprirsi maggiormente da un momento all’altro”. Che si riferisca ai recenti screzi che ci sono stati nella parte finale del campionato con il Chief Football Officer Francesco Calvo?