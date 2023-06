Szczesny via, l’erede è clamoroso: la Juve lo prende dopo due anni

Calciomercato Juventus, adesso il possibile erede di Tec sarebbe un ritorno di fiamma direttamente dal campionato estero.

Juventus, di nuovo sul portiere che due anni fa aveva stregato i dirigenti bianconeri? Una suggestione che convincerebbe l’ex portiere Turci, intervistato da ‘TVPLAY’.

Szczesny da tempo uno dei top player indiscussi in casa bianconera, adesso, potrebbe lasciare dopo diversi anni viste le richieste dall’estero, direttamente dalla Premier League, che ci sarebbe su di lui.

Donnarumma al posto di Szczesny: Parla l’ex portiere

Intervenuto a ‘TVPLAY’, ha parlato, in esclusiva, l’ex portiere Turci che proprio sulla questione estremo difensore ha dato il suo punto di vista. Ecco, in dettaglio, cos’ha detto sulla questione del ‘nuovo’ portiere della Juventus: “Szczesny si è rivelato un portiere solido e vincente. Attualmente è il portiere della nazionale polacca. Ha disputato un ottimo mondiale. Sostituirlo è difficilissimo. Per me per sostituirlo ci vorrebbe solo il portiere della nazionale italiana”.

E poi, come già anticipato, si è anche parlato della suggestione di mercato, sul possibile erede in casa Juventus. Andiamo a scoprire in dettaglio cos’ha detto Turci sulla questione: “A Perin va la mia stima, ma onestamente ritengo che il ruolo che sta ricoprendo ora è perfetto. Ma se la Juve dovesse cedere Szczesny l’unico nome è Donnarumma. Bisogna trovare un portiere della stessa esperienza e solidità di Szczesny. Per me l’unico che potrebbe sostituirlo è lui”. Un ritorno di fiamma su Donnarumma, questa, almeno, la suggestione che intende affrontare la leggenda dei pali. Certamente, Donnarumma, portiere della nazionale e del Psg, sarebbe pronto alla grande avventura. Già in passato, dopo l’addio del Milan, era stato molto vicino al passaggio in maglia bianconera. Rimaniamo dunque in attesa di scoprire quali colpo di scena ci rivelerà il mercato in corso e se, ci sarà, la possibilità di vedere Donnarumma un giorno alla Juventus.