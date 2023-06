Ultimatum Juventus: firma in 48 ore

Ultimatum Juventus, i bianconeri hanno fretta e vogliono una risposta entro le prossime 48 ore: da quello che dirà verranno decise le strategie di mercato

La Juventus il proprio passo lo ha fatto. Offrendo il rinnovo alle stesse cifre del contratto concluso. E attende una risposta, in tempi celeri adesso, visto che dalla sua decisione dipenderà tutto il calciomercato che il club bianconero imposterà nelle prossime settimane.

Sì, perché se Rabiot dovesse accettare, allora l’interno di centrocampo non sarà più una priorità per la Juventus – che comunque Milinkovic Savic lo potrebbe prendere lo stesso – ma diventerà una questione da valutare in futuro, magari negli ultimi giorni delle trattative quando ci potrebbe essere una buona occasione da sfruttare. Insomma, in casa bianconera secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina è scattato l’ultimatum. Il francese, il migliore lo scorso anno, deve decidere presto.

Ultimatum Juventus, 48 ore per Rabiot

Entro la settimana in corso Adrien Rabiot, al quale sicuramente non mancano le offerte, dovrà prendere una decisione sul proprio futuro. La Juventus non può più attendere anche perché deve piazzare anche delle uscite in mezzo al campo che sono quelle di McKennie e Zakaria, rientrati dai rispettivi prestiti, e che non rientrano più nei piani di Massimiliano Allegri.

Di certo, forse, lo svizzero, qualora Rabiot decidesse di partire, potrebbe cercare di giocarsi qualche opportunità dentro la Vecchia Signora nelle prossime settimane, quelle del ritiro per intenderci e far capire a Max che forse dentro il gruppo ci può ancora stare. Ma sono tutte supposizioni, al momento, perché davvero le prossime mosse di Manna – che vorrebbe anche Frattesi – dipendono da quella che sarà la risposta finale di Rabiot. Che ovvio, tutti vorrebbero rivedere ancora in bianconero. In un anno le cose sono state capovolte da una stagione clamorosa.