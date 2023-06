Milinkovic Savic sbloccato: la Juventus ha il suo nuovo gigante

Milinokovic Savic sbloccato: la dirigenza della Juventus ha la carta per arrivare al serbo anche se Allegri non è del tutto certo della sua partenza

Tutto su Milinkovic Savic. La Juventus ha deciso che il serbo deve essere bianconero a tutti i costi la prossima stagione e vuole giocarsi una carta importante, anche se Allegri, c’è da dire, non sarebbe del tutto convinto. Ma sappiamo benissimo che seve un sacrificio per non versare tutti i 40milioni di euro che Lotito chiedere per il classe 1995 che è ad un solo anno dalla scadenza di contratto.

E questa carta è Rovella, che torna dal prestito al Monza e che Maurizio Sarri, dall’altra parte, avrebbe messo nel mirino per il suo centrocampo. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, comunque, il tecnico bianconero il centrocampista lo vorrebbe tenere, così come lo voleva tenere lo scorso anno, ma alla fine potrebbe anche cedere alla tentazione di avere Milinkovic nella propria rosa e di lasciare andare così in maniera definitiva il giocatore che in questo momento è impegnato con la Nazionale Under 21 che questa sera debutterà all’Europeo contro la Francia.

Milinkovic Savic sbloccato, è Rovella la carta giusta

Insomma, Rovella è la carta giusta, quella che potrebbe sbloccare in maniera definitiva l’affare anche se, qualche euro cash, la Juventus sul piatto lo dovrà anche mettere. Ma ormai ci siamo, e la sensazione è che si possa chiudere in breve tempo.

L’avventura di Milinkovic alla Lazio, a 12 mesi quasi esatti dalla scadenza del proprio contratto è praticamente finita. E finalmente la Juventus potrebbe mettere le mani su un uomo cercato per molti anni ma che mai è atterrato a Torino fino al momento. Sembrano essere i giorni giusti questi, finalmente.