Accordo con la FIGC, offerta lampo: bye bye Juventus

Leonardo Bonucci, che fare con il centrale bianconero? Nell’ora delle decisioni è arrivato anche il momento di valutare il difensore di Viterbo.

Il mercato procede a ritmo spedito e le decisioni da prendere non possono attendere oltre. Questioni che orientano in maniera determinante non soltanto il discorso acquisti ma anche l’ambito riguardante il taglio degli ingaggi.

Da questo punto di vista i repentini addii di Angel Di Maria e Leandro Paredes sono risultati assai graditi. Le prossime uscite di Juan Cuadrado ed Alex Sandro, potrebbero portare un ulteriore giovamento alle malmesse case bianconere. Ma ancora ce ne vuole. Il direttore generale, Maurizio Scanavino, ha fissato l’obiettivo da raggiungere: 140 milioni di euro. A tanto dovrà ammontare il capitale da accantonare tra attivo derivante dal mercato e risparmio lordo sugli ingaggi.

Rimangono ancora in sospeso un paio di questioni riguardanti ingaggi pesanti che la Juventus vorrebbe eliminare dal suo conto-spese. Il primo caso spinoso riguarda il portiere polacco, Szczesny. Il numero uno bianconero ha un contratto con scadenza 30 giugno 2025 ed un ingaggio netto pari a 6,5 milioni di euro netti annui. Un ingaggio ritenuto troppo alto in una fase in cui il taglio dei costi è una priorità assoluta per la società bianconera.

Si aggiunga poi che la Juventus ha un portiere ritenuto assai affidabile come Perin che, a sua volta, ha un ingaggio pari a 1/3 rispetto a quello del nazionale polacco e si può ben comprendere, e condividere, la volontà maturata dalle parti della Continassa di liberarsi dell’attuale numero uno polacco.

Leonardo Bonucci che fare?

Ma la questione Szczesny non è l’unico caso spinoso con cui hanno a che fare Giovanni Manna e Francesco Calvo. Oltre al portiere polacco la questione Leonardo Bonucci è un’altra delle priorità che necessitano di una decisione.

Il 36enne centrale bianconero e della nazionale azzurra ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il giocatore ha già comunicato che la prossima sarà la sua ultima stagione prima di attaccare gli scarpini al chiodo. Ma la sua ultima stagione la disputerà in maglia bianconera? Leonardo Bonucci non considera alternative, mentre la Juventus preferirebbe congedarsi dal centrale viterbese con un anno in anticipo per affrancarsi da un altro ingaggio pesante.

Bonucci ha infatti un ingaggio netto pari a 6,5 milioni di euro netti annui, ovvero oltre 12 milioni di euro lordi. Luca Momblano, a Juventibus, ha parlato di quello che non ha esitato a definire il giallo Bonucci. A quanto risulta al giornalista la Figc avrebbe già pronta una proposta per il centrale bianconero nel momento in cui chiuderà la sua attività agonistica il prossimo anno. Una proposta, però, che sarebbe valida anche quest’anno, nel caso in cui Bonucci decidesse di chiudere con il calcio con un anno di anticipo.

Szczesny e Bonucci sono due casi spinosi, due carissime situazioni di cui la Juventus farebbe volentieri a meno. Ma non sarà facile, a meno che Cristiano Giuntoli…