Addio Juventus, incubo Tottenham: volano in Premier League

Pronta l’offerta della big di Premier League per l’ex Serie A: la Juventus perde il treno per il grande colpo di mercato

La Juventus sta preparando a tutti gli effetti una vera e propria rifondazione che partirà dai giovani della Next Gen che si sono messi in mostra in questa stagione.

Giovani come Fagioli, Miretti, Iling-Junior rappresentano il patrimonio del club, da affiancare a giocatori con uno status maggiore per tornare ad essere competitivi almeno in Italia. In questo momento la società sta lavorando principalmente sul fronte uscite, in attesa della risposta definitiva da parte di Adrien Rabiot sul suo futuro. In base alla decisione del francese si muoverà anche il mercato in entrata a centrocampo dove il primo nome nella lista della nuova dirigenza è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Intanto nella giornata di oggi il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato la dirigenza del Sassuolo per un nuovo dialogo sul futuro di Davide Frattesi, uno degli uomini copertina della nazionale di Mancini in questa ultima settimana e di questa prima fase di mercato estivo. Il centrocampista classe ’99 è corteggiato anche da Inter e Roma e nella corsa potrebbe inserirsi anche il Milan che sta per ultimare la maxi cessione di Tonali al Newcastle. La Juve, però, guarda anche in attacco e nella giornata di oggi ha ufficializzato il ritorno di Arkadiusz Milik che, di fatto, diventa il primo acquisto del calciomercato estivo bianconero. Uno dei nomi caldi, però, potrebbe aver scelto un’altra destinazione.

La Juventus perde il treno per Zaniolo: spunta il Tottenham

Negli ultimi mesi la Juventus ha sondato il terreno anche per Nicolò Zaniolo, un giocatore che piace ormai da anni ai bianconeri.

L’ex Roma si è appena laureato campione di Turchia col Galatasaray con cui ha un contratto fino al 2027. La Juve non perde di vista il gioiello scuola Inter che, però, piace anche in Premier League. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, nelle ultime ore si sarebbe inserito prepotentemente il Tottenham. Il club londinese sarebbe pronto a presentare un’offerta al club turco per aggiudicarsi Nicolò Zaniolo ma anche il difensore danese classe 1998 Victor Nelson. Anche quest’ultimi era finito nei pensieri della Vecchia Signora negli ultimi tempi ma gli ‘Spurs’ sembrano pronti allo scatto decisivo. Il Tottenham arriva da una stagione piuttosto negativa e, come la Juventus, ha bisogno di rinnovarsi. Tra i nuovi innesti ci sarà Destiny Udogie, già bloccato un anno fa dall’Udinese. Chissà che non possa arrivare un altro italiano, magari proprio Zaniolo.