Juventus, annuncio social Zidane: tifosi in delirio

Calciomercato Juventus, i tifosi sembrano avere un unico desiderio e la manifestazione social lo conferma.

La volontà dei tifosi è chiara, come si legge dai social, la scelta del nuovo allenatore della Juventus sarebbe già fatta. Il nome è solo uno: Zinedine Zidane.

Classe ed eleganze fatte calciatore 🎩 Buon compleanno, Zizou ❤️ pic.twitter.com/RNUXxJKg6a — JuventusFC (@juventusfc) June 23, 2023

Nel giorno del suo compleanno, come di consueto, la Juventus ha fatto gli auguri pubblici ai suoi ex giocatori. Ovviamente, come sappiamo, Zidane è uno dei nomi in lizza per diventare il prossimo allenatore della Juventus e in un certo senso i tifosi, almeno sui social, sembrano già preferirlo a chiunque altro.

Zidane prossimo allenatore della Juventus: I tifosi lo hanno scelto

Zizou sembra essere molto apprezzato dalla fandom bianconera, che ne ricorda le gesta da calciatore con grande entusiasmo e, sinceramente, come uno dei giocatori più forti passati proprio da Torino. Chiunque non lo dimentica da giocatore e, adesso, quanto sarebbe bello, nel futuro, ricordarlo anche come allenatore.

Il palmares da tecnico, con il Real Madrid, parla certamente chiaro. Zidane ha vinto tutto e l’ha fatto più volte. Certamente la rosa attuale della Juventus non è paragonabile a quella del Real Madrid dell’ultima Champions vinta ma Zidane sarebbe quella ventata di ossigeno che, per i tifosi, darebbe quel giusto entusiasmo per il futuro. Vedremo se i desideri rimarranno tali o diventeranno solide realtà. Per ora la conferma di Allegri sembra prossima ma, come spesso succede, nel calcio moderno soprattutto, nulla è realmente scontato. Attendiamo, dunque, le possibili conseguenze qualora dovesse arrivare come allenatore della Juventus. Zizou da questa stagione sederà su una panchina importante e per il momento non c’è ancora il nome della prossima squadra, dunque, la Juventus è ancora possibile, non ci resta che attendere.