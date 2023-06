La rivelazione è davvero clamorosa: Allegri questa volta rischia grosso a causa di Chiesa e Vlahovic, ecco cosa è successo.

Emergono delle novità riguardo il futuro alla Juventus di Massimiliano Allegri. I rapporti non proprio idilliaci, con una parte di spogliatoio, rischia di compromettere il destino del livornese. Nonostante le smentite di rito e la conferma pubblica di Scanavino, non è da escludere un clamoroso ribaltone in panchina già a giugno. Tutto può avvenire prima dell’inizio del ritiro. Ecco che ruolo hanno Chiesa e Vlahovic in questa situazione.

Chiesa e Vlahovic rappresentano il futuro della Juventus. Il club è consapevole del valore dei due talenti, ed è per questo motivo che sta ragionando in merito alla riconferma di entrambi. Nonostante il pressing della Premier e la necessità di fare cassa, alla fine i bianconeri potrebbero decidere di tenere tutti e due i giocatori ed effettuare altre cessioni per ripianare il bilancio. Intanto, emerge una nuova indiscrezione riguardo il rapporto tra Allegri con Vlahovic e Chiesa. C’è una richiesta dei due calciatori alla dirigenza della Juventus: ecco cosa sta succedendo.

Allegri rischia il posto, c’è l’annuncio che spiazza i tifosi della Juventus

L’indiscrezione è davvero clamorosa e potrebbe stravolgere i piani della Juventus che è a lavoro per programmare la prossima stagione. C’è una coalizione aperta contro Massimiliano Allegri: il tecnico è nel mirino di Chiesa e Vlahovic. I due stanno spingendo la società ad esonerare l’allenatore.

Alla fine la Juventus potrebbe decidere di esonerare Allegri prima dell’inizio della nuova stagione. Alla base di questa decisione il pressing costante di Chiesa e Vlahovic. I due giocatori si stanno facendo sentire in società ed hanno già manifestato delle perplessità riguardo l’allenatore che ha un contratto con la Vecchia Signora fino al 2025. Entrambi non hanno un buon rapporto con Allegri, a conferma di ciò anche i numeri di Chiesa e Vlahovic dell’ultima stagione. Entrambi hanno deluso con il gioco del livornese che non valorizza le qualità degli ex Fiorentina.

Come riportato da Antonello Angelini a Juventibus su Twitch, Chiesa e Vlahovic vogliono un nuovo allenatore: entrambi stanno facendo una forte pressione alla società chiedendo l’esonero di Allegri. Per il momento la dirigenza bianconera ha deciso di non esporsi, facendo orecchie da mercante. Alla base di questa situazione anche il pesante contratto che lega Allegri alla Juventus fino al 2025 ed un eventuale esonero peserebbe alle casse bianconere più di 30 milioni di euro. Ecco perché non è da escludere una clamorosa presa di posizione di Chiesa e Vlahovic che sarebbero pronti a chiedere la cessione in questa sessione di calciomercato estiva 2023.